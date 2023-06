A Viviana Castrillón -Vivi Castrillón, por como aparece en redes sociales- la conoce gran parte de los colombianos. Tiene una amplia carrera en la industria del entretenimiento para adultos y es recordado como Conejita Playboy; de hecho, a día de hoy todavía posa derrochando sensualidad, pero en su propia plataforma, y es dueña de una marca de lencería.



Sin embargo, lejos de la popularidad, esta modelo paisa ha atravesado una difícil circunstancia desde hace un tiempo: le fue diagnosticado cáncer de cuello uterino y tuvo que ser operada de urgencia.



(Puede leer: Viviana Castrillón, exchica Playboy colombiana, reveló tener cáncer de cuello uterino).

“Lloré, estuve triste, no lo podía creer”, le dijo a La Red, pero luego asimiló la enfermedad y se ha enfocado en su tratamiento.



En dicho procedimiento le retiraron el útero, los ovarios, la matriz y el cérvix, y aunque -como ella misma dice- salió triunfadora de esta primera batalla, no puede evitar sentirse afectada porque se le arrebató la posibilidad de ser madre.



Esta, según narra, es una de las partes más complicadas, pues soñaba con tener su propia familia: “Eso es lo que más me duele. (...) Siempre quise tener hijos y ahora no tengo mi sistema reproductivo femenino. De alguna manera podré serlo o seré mamá perruna, pero biológicamente ya no”.

(Lea también: Actriz de cine para adultos casi muere en plena grabación: ¿qué pasó?).

No obstante, tiene claro que su misión es también recordarle a su público cuál es la importancia de hacerse chequeos médicos para detectar enfermedades a tiempo y tampoco se quiebra ante los cambios que pueda ver en su cuerpo:



“Yo creo que la belleza va por dentro. Puede ser que se me caiga el pelo, que me quede sin cejas... pero voy para adelante y gracias a Dios existen en el mercado muchas cosas a las que uno puede acceder. Lo importante es estar vivo”, afirma.

Más noticias

- Video: la alcaldesa Claudia López sacó sus 'pasos prohibidos' en Salsa al Parque

- ‘Ole, ole’: Rauw Alejandro imita a Rosalía en un TikTok que ya es viral | Video

- Greeicy Rendón rompió en llanto en una entrevista: ¿problemas con Mike?



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS