Tras la muerte de Hugh Hefner, el fundador y líder de la icónica revista Playboy, muchas de las antiguas ‘conejitas’ han decidido dar un paso al frente y compartir sus impactantes experiencias a lo largo de los años en las que se sintieron en peligro.

La mayoría de ellas han puesto énfasis en las extrañas normas de convivencia en la famosa Mansión Playboy, que debían seguir rigurosamente, así como en los abusos cometidos por prominentes empresarios que salieron a la luz después del fallecimiento del magnate.



Además, un número creciente de exconejitas ha decidido hablar abiertamente sobre la personalidad agresiva de Hefner.

Una de las mujeres que ha hablado sobre su tiempo en Playboy es Holly Madison, quien mantuvo una relación y vivió con Hefner entre 2001 y 2008. En 2021, durante el documental 'Los secretos de Playboy', compartió detalles sobre su vida junto a Hefner mientras participaba en el reality show 'The Girls of the Playboy Mansion', también reveló cómo esta experiencia afectó su salud mental.



“Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue una elección peligrosa. Llegué al punto en el que estaba rota por la presión, lo que me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todos los demás”, rememoró.



Apenas seis meses después de mudarse a la Mansión Playboy en California, Holly Madison tomó la audaz decisión de cambiar su estilo personal, lo que desencadenó una inesperada reacción por parte de Hefner, quien la maltrató psicológicamente por ello.

“Volví con el pelo corto y él enloqueció. Me gritó y me dijo que me hacía parecer vieja, dura y barata”, aseguró.



Bridget Marquardt, otra exconejita, respaldó las afirmaciones de Madison. “Era bastante rudo en cómo le decía cosas a Holly. Una vez, ella bajó usando un lápiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo sacara de inmediato. Pude ver cómo Madison se estaba deprimiendo y sus comportamientos habían empezado a cambiar”.

¿Por qué la reacción con el labial rojo?

Dos años después de estas revelaciones, Madison reflexionó sobre la extraña prohibición de Hefner de usar lápiz labial rojo en una entrevista con Coco Mocoe. Especuló que esta prohibición era una táctica de control por parte del magnate. Explicó que, al principio, Hefner no tenía problema con el lápiz labial rojo, pero a medida que su relación avanzaba, se volvía más crítico con su apariencia.



“Supongo que era una táctica de control. Me ponía pintalabios rojo cuando era nueva y no era para tanto (...) Llevábamos como seis meses cuando yo vivía en su habitación y era la novia principal y él sentía que tenía margen para gritarme por ello. Creo que no le encantaba porque cuando inventó el concepto de playmate en los años 50 quería que las mujeres tuvieran un aspecto muy joven y una cara fresca”, afirmó.



De hecho, señaló que el hombre quería que ella mantuviera un aspecto juvenil, algo que le causaba gran repugnancia. “Creo que de ahí venía su odio al pintalabios rojo. Era una mujer madura mayor y ya no era algo apenas legal”



En resumen, Holly Madison y otras exconejitas han compartido sus experiencias sobre la controvertida figura de Hugh Hefner, arrojando luz sobre los aspectos oscuros de su vida en la Mansión Playboy y las estrictas expectativas que tenía sobre la apariencia de las mujeres que lo rodeaban.



Vale recordar que Hugh Hefner falleció en el 2017 a los 91 años, dejando un legado controvertido y duradero en la cultura popular, tanto por su influencia en la revolución sexual como por las críticas y controversias que rodearon su vida y carrera.

Holly Madison actualmente

Madison es reconocida en la industria del entretenimiento estadounidense inicialmente por ser la ex novia de Hugh Hefner y por su aparición en el reality 'show The Girls Next Door'.



También protagonizó su propia serie de telerrealidad, 'Holly's World', que se emitió de 2009 a 2011.



Ha publicado dos libros, 'Down the Rabbit Hole' en 2015, sobre su vida en la Mansión Playboy y su relación con Hefner, y 'The Vegas Diaries: Romance, tirar los dados y el camino hacia la reinvención' en 2016.

En agosto de 2012, Madison anunció que ella y Pasquale Rotella, con quien comenzó a salir en 2011, estaban esperando su primer hijo. Tras ello, dio a luz a su hija en marzo de 2013, en Las Vegas.



Madison y Rotella se casaron en Disneyland el 10 de septiembre de 2013. Luego, la modelo dio a luz a su segundo hijo, un niño, en agosto de 2016. Rotella y Madison se separaron el 25 de septiembre de 2018 y fue hasta febrero de 2019 que se concluyó el divorcio.

Actualmente se sigue dedicando a la industria del modelaje y es parte fundamental del show 'The Playboy Murders' que producen en Investigation Discovery y que anunció la renovación de su segunda temporada.



Además. tiene un podcast llamado 'Girls Next Level', en el que platica con su amiga Bridget Marquardt.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación e Investigation Discovery. Contó con la revisión de una periodista y un editor.



ALEANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

