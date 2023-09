Los vuelos hacen parte de la vida cotidiana de muchas personas, lo que genera que haya una infinidad de recomendaciones en TikTok sobre lo que se debe o no realizar cuando se viaja en avión.



Una exazafata que da detalles de qué debe hacer cada vez que vuela, revelando consejos, que todos, por seguridad, según la auxiliar de vuelo, deben saber.

Dado que llevar un número determinado de pasajeros en un avión de un lugar a otro puede en algunas ocasiones generar tensión, roces y situaciones no deseadas, y más si los viajes requiere de muchas horas de vuelo, es importante saber qué hacer en estos casos.



Por ello, la aeromoza Kat Kamalani expusó unos tips en sus redes sociales para tener un viaje cómodo.



Lo que asegura en sus videos, Kamalani, es que tiene una experiencia de 6 años en el sector y compartió lo que no haría en un vuelo en su cuenta de TikTok.



En primer lugar, aseguró que no se montaría sin aperitivos, debido a que no se sabe qué podría pasar. Además, agregó que tampoco tomaría el agua caliente de un avión, ya que podría tener muchas bacterias.

@katkamalani Oh and please dont walk around with your shoes off 🤢 ♬ original sound - Kat Kamalani

También, explicó que no se debe compartir información personal con personas que no conozca y le hagan preguntas sobre su vida, porque podrían ser poco confiables.



Estas apreciaciones generaron todo tipo de comentarios a favor y en contra sobre las opiniones de la azafata, sobre todo de internautas que están acostumbrados a viajar de manera constante y tienen sus propios hábitos.



“Yo también, literalmente me da vergüenza ver gente, publicar sobre morir de hambre en el avión”, “quiero saber más sobre no contar tu vida, porque esto me ha pasado a mí”, y cientos de comentarios que destacan las afirmaciones de la ex azafata.

Viajar en avión para dummies

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

