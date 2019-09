Exactriz porno Jenna Jameson confiesa su lucha contra la depresión.

Jenna Jameson fue catalogada durante la década de los años 90 como 'la reina el porno' y, a pesar de que en esa época gozaba de fama y gran reconocimiento, en su vida privada era infeliz y sufría por querer complacer a los demás.

Jameson en su más reciente post de su cuenta de instagram, en la cual tiene más de 486 mil seguidores, compartió un mensaje en el que habló sobre la depresión y la ansiedad y cómo ha sido su lucha contra estas enfermedades .

"Cuando era joven, escuchaba cada crítica hacia mi aspecto, mi talento, mi personalidad, incluso mis habilidades para enfrentar las cosas… y me ajustaba a ellas para complacer a la gente. Me agotó" Aseguró la exactriz del cine para adultos.

En la publicación, que acumula más de 30 mil me gusta, Jenna afirma que a sus 40 años se sentía completamente vacía.

(Le puede interesar: La historia de la exactriz porno que ahora vive en la indigencia)

"Cuando cumplí 40 años me sentía vacía. Lo escondía bien. Los pasados años hice un inventario, empecé a vivir mi vida para mí y lentamente la verdadera Jenna ha regresado a la vida".

Hacia el final del mensaje, la actriz deja ver su lucha interna consigo misma, afirmando que tenia miedo de mostrar la persona que en realidad era: una mujer vulnerable y con defectos. Sin embargo, aseguró que se considera como una mujer digna de admirar y que su lucha contra estas enfermedades terminó.

Alejada de la industria porno, Jenna dedica sus días a su familia y a promover un estilo de vida saludable, luego de que logró perder 30 kilos después de su embarazo.

Cuando cumplí 40 años me sentía vacía FACEBOOK

TWITTER

"Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio", aseguró.

Jenna ha dejado claro a lo largo del tiempo que busca con su experiencia y estilo de vida llevar un mensaje de optimismo a sus seguidores para que sigan adelante en la lucha para bajar de peso.

EQUIPO MULTIMEDIA ELTIEMPO.COM