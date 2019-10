La exactriz de Disney que fue premiada por una página porno

En la segunda edición de los premios entregados por la página porno 'Pornhub', la exactriz de Disney, Bella Thorne, recibió el 'Pornhub Visionary Award'.



El sitio web 'Pornhub.com', que es el líder de la industria pornográfica con más de 120 millones de visitas diarias y más de 10 millones de videos, condecoró a Thorne por su nuevo proyecto 'Her & Him'. La película dirigida por la estadounidense de 22 años fue producida por 'Pornhub Premium', la productora oficial del portal.

La actriz que alguna vez interpretó al personaje de 'CeCe Jones' en el programa de Disney 'A todo ritmo!', debuta en la dirección audiovisual con el cortometraje para adultos titulado 'Her & Him'.



Según el medio de comunicación británico 'Independent', el vicepresidente de 'Pornhub', Corey Price, dijo que la película es una clase de "Romeo y Julieta moderno y sexualmente explícito".



Bella Thorne afirma que la intención de su película es retratar la realidad de una relación entre hombre y mujer en la que hay un juego de poder "de sumisión y dominación". 'Pornhub' describe el cortometraje para adultos como un "encuentro sexual salido de control".

En el 'Detrás de Escenas' de 'Her & Him', Thorne dice que su intención era hacer una "película de terror navideña". Sin embargo, empezar a experimentar en la dirección derivó en el resultado final de la película.



A pesar de que hay escenas en la que los personajes tienen sexo, la directora decidió no mostrar explícitamente el encuentro y dejar jugar la imaginación de quien ve la película.





El pasado 10 de agosto, en la ceremonia de los 'Pornhub Awards', Bella Thorne fue condecorada por su visión e innovación en el mundo del porno.

Sobre el mundo de la pornografía, Bella Thorne agradeció que haya sido 'Pornhub' quien produzca este proyecto y dijo: "si te sientes incómodo con el porno, está bien. Pero, no hagas que otras personas se sientan incómodas por su gusto por el porno. Al final del día, es sexo. Todos lo queremos, todos lo necesitamos y todos lo deseamos".



También, dijo que el mundo del sexo refleja las relaciones de sumisión y dominación que otros artistas no quieren retratar.

