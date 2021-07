El drama de ex Señorita Bogotá a quien le cayó un dron en la cara

María del Mar Meza, exseñorita Bogotá, sufrió un inusual accidente que le produjo múltiples heridas en su rostro luego de que un dron le cayera encima, particularmente en la cara.



De acuerdo con el programa de televisión ‘La Red’, el percance se presentó durante la realización de la presentación de la representante de Colombia para el ‘Miss Top Model of the World’, certamen de belleza que se llevará a cabo durante las próximas semanas en Egipto.



Entre las invitadas al evento estaba Meza, quien jamás se imaginó que vería afectada su integridad por un dron.

En entrevista con ‘La Red’, la modelo reveló más detalles de lo sucedido.



“Estaba sentada hablando con Dayana (otra modelo) y cuando eso me golpeó en la cara yo bajé la cabeza. Obviamente, todo el mundo quedó en shock al ver ese impacto. Luego levanté la cabeza y vi el vestido lleno de sangre”, puntualizó.

Según Meza, una de las posibles causas del accidente habría sido el fuerte viento del lugar. Vale decir que el evento se realizó en una propiedad ubicada en el municipio de Villeta, en Cundinamarca.



“El viento era tan fuerte que tumbó uno de los drones. Afortunadamente era uno de los más pequeños. El dron cayó sobre mi nariz”, comentó.



Y agregó: “Dayana me dijo ‘tienes cortadas en la cara’. Yo entré en pánico y dije ‘aquí se me daño mi cara’”.



Tras esto, Meza fue llevada hasta un centro médico para que le trataran las heridas.



“Estuvo muy cerca del ojo (la herida). A pesar de esto, yo soy una mujer que siempre trata de ver el lado positivo de todo lo que sucede y en ese momento le daba gracias a Dios porque el accidente no comprometió un órgano primario. Esto tiene solución y solo es algo estético”, concluyó la modelo.



De acuerdo con ‘La Red’, Meza tuvo que ser suturada a causa de uno de los cortes y luego de esto empezó un tratamiento con plasma para tratar las heridas menos profundas.



En la actualidad, esta modelo sigue con su recuperación y, paralelamente, se prepara para representar a Colombia en un concurso de belleza llamado ‘Miss Aura International’.



Este certamen se llevará a cabo en Turquía desde el próximo 20 de septiembre hasta el 5 de octubre.

De acuerdo con el portal ‘Farándula.co’, Meza estudió Relaciones Internacionales y es modelo profesional desde hace más de una década.



En octubre del año pasado fue elegida como señorita Bogotá y desde entonces ha hecho parte de diferentes certámenes de belleza.

