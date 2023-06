La aplicación de videos cortos TikTok, en una campaña que maneja hace algunos años, ha contratado a varios moderadores para que administren la aplicación rigurosamente y estén pendientes de la distribución de contenido violento y nocivo que puede afectar a la comunidad.

Un moderador tiene como función monitorear y filtrar todo aquel contenido que puede resultar perjudicial o traumático para los usuarios. Durante sus jornadas de trabajo se pueden cruzar con videos e imágenes “aterradoras”, desde asesinatos hasta violaciones, decapitaciones y maltrato animal. Un sinfín de cosas que requieren de gran fortaleza mental.

Recientemente, la usuaria @clerssss compartió su experiencia de cómo fue trabajar como moderadora en TikTok y contó lo más “atemorizante” que vio dentro de la aplicación.

En el metraje, la joven reveló que laboró durante meses y su función era borrar contenido: “Yo estuve trabajando muchos meses en TikTok como moderadora de contenido, yo borraba los videos de la gente. El trabajo estaba bien, trabajé 8 horas y era desde casa (...). Mientras trabajabas, te podía salir cualquier cosa, por ejemplo maltrato animal”.

También, contó que para entrar a trabajar en la red social fue un proceso “largo y demorado”, porque había muchas normas que tenía que saber. Una de ellas, un curso de un mes de introducción para aprenderse todas las políticas, además de varios exámenes.

La joven explicó que lo más duro son los contenidos que se pueden encontrar allí. En una ocasión, contó que se descuidó con una publicación de un niño: “Una vez dejé pasar un video de un niño muerto sin querer, porque pensaba que estaba durmiendo y casi me echan”.

Además, reveló otras peticiones que eran “absurdas”. “Una de las normas más absurdas era calcular a ojo en una pantalla, cuánto seno se veía. No se podía ver más de un tercio del seno, yo tenía que estar pendiente, si esta persona tiene un seno más grande que otro, entonces me tocaba averiguar, ¿cuál sería el tercio?”.

El metraje reúne más de 20 mil ‘me gusta' y redondea las 220 mil vistas. Entre los comentarios, se destacaron algunos como: “Este es el trabajo más inusual que he escuchado”, “Ser moderador de contenido es un trabajo duro, las personas no son conscientes de lo que se puede llegar a ver” y “Yo no trabajaría en eso”.



La usuaria @unamexicanaenirlanda contó su experiencia al trabajar como moderadora de contenido: “El trabajo no es para todos, yo he sido moderadora de contenido, depende de los proyectos. Por ejemplo, yo tenía un proyecto en YouTube, era muy violento, pero me gustaba, porque sentía que estaba haciendo algo bueno por los demás”.

La mujer recomendó que es un trabajo de “fuerza mental”, por lo que no es para todos. “No todos tienen el estómago para ver cosas, porque vemos situaciones muy duras que no todos pueden con ellas. Entonces si eres muy sensible, no es para ti este trabajo”, concluyó en el metraje.

¿En qué va el pulso por el control de TikTok?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO