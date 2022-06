Luego de que la cantante colombiana confirmara la ruptura con el futbolista español, tras casi 12 años juntos y dos hijos en común, la ex Miss Universo Dayanara Torres dio a conocer su opinión en el programa de Telemundo La Mesa Caliente.



(Siga viendo: Piqué y Shakira: 'duro' video de su 'último adiós', el fin de semana juntos)

La información de la separación se dio a conocer luego de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, a través de El Periódico de Catalunya, aseguraron que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años.



Tras varios días de rumores, ambas figuras lanzaron un comunicado confirmando su separación.



La noticia dio la vuelta al mundo rápidamente y el debate en las redes sociales y los medios de comunicación, como es costumbre, no se hizo esperar.



(También le puede interesar: ¿Qué pasó con Antonio De la Rúa, el ex de Shakira antes de Gerard Piqué?)

El mensaje de Dayanara Torres a Shakira

Recientemente, la ex reina puertorriqueña y ahora presentadora de televisión Dayanara Torres, se dirigió a la audiencia del programa La Mesa Caliente para comentar la situación personal por la que pasó ella misma años atrás con el cantante Marc Anthony. La puertorriqueña se solidarizó con el momento por el que atraviesa Shakira diciendo:



“Estás en el ojo público, lo que estás sintiendo lo está viendo todo el mundo, no tan solo eso, uno está tratando de sobrellevarlo y vas al supermercado o la farmacia y todo te lo recuerda porque está en todas las fotos, todos los periódicos, todas las revistas, es una pesadilla que nunca acaba, es muy difícil”, reflexionó Torres.



Aunque son casos diferentes, la presentadora de La Mesa Caliente mencionó los puntos en común que hay en ambas situaciones, como los hijos y rumores de posibles infidelidades cometidas por parte de sus parejas.



“Yo espero que tenga mucho apoyo de su familia, de la gente que la quiere porque hay momentos en los que uno no quiere ni levantarse de la cama porque lo que está viviendo es demasiado... “, mencionó la puertorriqueña.



Dayanara mencionó su separación del cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos: Cristian Muñiz Torres y Ryan Muñiz Torres.



“Mi familia estuvo conmigo, mi mamá, qué te digo, se mudó conmigo, es muy importante ese apoyo en el que uno está viviendo momentos que jamás te imaginaste vivir, uno no está listo para nada de eso, uno no está listo para sentirse de esa manera”, puntualizó la ex reina.

Jenniffer López dice que cantar con Shakira fue 'la peor idea del mundo'

Shakira muestra cómo está su papá mientras le ayuda con su recuperación

Prensa española asegura que Piqué y Shakira tenían una 'relación abierta'

Tendencias EL TIEMPO