El cantante puertorriqueño Roy Rosselló, que perteneció al famoso grupo Menudo de 1983 a 1986, afirma en el adelanto de una nueva docuserie que fue violado por el exempresario discográfico José Menéndez, cuyos hijos cumplen cadena perpetua por su asesinato y el de su esposa Kitty en EE.UU.

“Ese es el hombre que me violó”, dice Rosselló en inglés, señalando una foto de Menéndez, en una explosiva declaración incluida en el adelanto de la docuserie de tres partes 'Menendez + Menudo: Boys Betrayed', que se presentó en el programa estadounidense 'Today' (NBC) y que se estrenará en 2 de mayo en Peacock.



Los hermanos Erik y Lyle Menéndez dispararon a sus padres más de una docena de balas con una escopeta en su mansión en Beverly Hills (California, EE.UU.) en 1989 y dijeron durante el juicio, en la década de 1990, que estaban cansados de los abusos sexuales de su padre, y que su madre prefería ignorar.

El asesinato del entonces empresario de la discográfica RCA Victor y de la exreina de belleza atrajo la atención del país, que siguió el desenlace del caso en 1996 cuando los hermanos fueron condenados por un jurado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por las muertes.



Rosselló dice que tenía 14 años cuando Menéndez presuntamente lo violó en el hogar familiar, y durante la presentación que hizo hoy se escucha también al cantante y actor diciendo: "Sé lo que me hizo en su casa".



En 2014, Roy Roselló aseguró en una entrevista para el programa brasileño ‘Domingo Show’ que Edgardo Díaz, creador y productor de Menudo, abusó sexualmente de él y de sus compañeros en repetidas ocasiones.



“Él abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. En una ocasión hubo una fiesta en una mansión de Puerto Rico, cuando ya estaba en la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza".

En su testimonio también relató que “en esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin (quien hacía parte del grupo) vestido de mujer. Llamé a Robi (otro integrante), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara".



EFE y TENDENCIAS EL TIEMPO