Ella es la mujer con la que Joe Manganiello habría olvidado a Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello eran una de las parejas más queridas de Hollywood, por lo que sorprendió que, en julio del 2023 anunciaran que el matrimonio llegó a su final.



El galán estadounidense, que estuvo casado por 7 años con la ‘Toti’ ya tendría un nuevo amor. Los ‘paparazzis’ lo vieron con una hermosa rubia que también es actriz y en redes sociales ya la comparan con la barranquillera, los ‘fans’ aseguran que no es tan bella como la intérprete de ‘Modern Family’.

La mujer en cuestión es Caitlin O’Connor, de 33 años, y se desempeña como modelo y presentadora. Ambos famosos estuvieron en Florencia, Italia, acompañados del perrito Bubbles, que adoptó Mangianello cuando estaba casado con Sofía y por el que la colombiana no luchó en el proceso de divorcio.



Los norteamericanos al parecer tuvieron una cita muy casual, pues caminaron por un buen rato en las calles e incluso, se detuvieron a comer algo. Su ropa también era muy descomplicada, Joe usó una chaqueta negra de cuero, un buso gris y jean; mientras Caitlin portó un abrigo café claro, una blusa verde y un pantalón ancho.

Sofía Vergara estaría saliendo con famosos médico ortopédico

Manganiello no es el único que habría decido darse una nueva oportunidad en el amor y es que días atrás, Sofía Vergara también fue captada con su posible nuevo novio en una cita en Santa Mónica, Estados Unidos.



Se trata de Justin Saliman, quien es bastante famoso por su trabajo como médico cirujano en ortopedia y por fundar su propia empresa ‘Ceterix Orthopaedics’ que le ha dejado muy buenas ganancias, y más aún, tras venderla en 2019 por 105 millones de dólares, según ‘Forbes’.



Saliman no es ajeno al mundo del espectáculo, y es que, por 10 años estuvo casado con la actriz Bree Turner con quien tiene 2 hijos: Stella de 13 años y Dean de 11. Su divorcio se dio en 2018 por “diferencias irreconciliables”, según contó ‘People’.



Cabe recordar que, la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello se conoció en julio, días después del cumpleaños de Vergara en el cual muchos empezaron a preguntar por su relación ya que no estuvieron juntos en esa fecha tan especial. Sobre los motivos, no se sabe qué los llevó a tomar tan radical decisión pues ellos han decidido estar lejos de la polémica.



