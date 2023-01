Matías Mier y la presentadora deportiva Melissa Martínez conformaban uno de los matrimonios más conocidos de la farándula nacional. Sin embargo, lo que empezó como un amorío de gran repercusión mediática, fue efímero y terminó tan solo dos años después de concebir nupcias.



Las razones de su separación aún no han sido reveladas por ninguna de las dos partes y es un misterio hasta el momento. No obstante, algunas de las especulaciones que más están circulando en las redes sociales apuntan a una presunta infidelidad del ex mediocampista de Independiente Santa Fe.



De igual manera, al volante ya se le ha visto con su nueva pareja sentimental a muy pocos meses de haberse confirmado su ruptura con la periodista de ‘ESPN’. Se trata de Valentina Rendón, una comunicadora social, a quien habría conocido en la sede del club ‘albirojo’.



Ambos ya se pasean públicamente y expresan su amor a través de las plataformas digitales. Es más, todo parece indicar que ambos pasaron Año Nuevo juntos y en compañía de la familia de Rendón.



En una fotografía que está circulando en internet, se ve a la pareja disfrutando del nuevo restaurante del cantante de música popular John Álex Castaño. EL registro causó todo tipo de comentarios por parte de internautas, quienes dejaron su punto de vista en el post publicado por el portal ‘Rechismes’.



“Nadie sabe la gotera de la casa ajena, pero yo creo que el Mier lo que tuvo fue miedo del éxito de Meli y no poder estar a la altura de ella”, “Ese si cambio el Mercedes por el Kia”, “Y eso que lloro viéndola entrar en el altar” y “cambiar oro por cobre”, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



