Ex de Luisito Comunica revela la 'rara' excusa con la que habría ocultado infidelidad

Cinthya Velázquez, conocida popularmente como 'Lenguas de Gato' y exnovia del famoso youtuber Luisito Comunica, ha cobrado notoriedad en las redes sociales tras ofrecer su versión de los motivos detrás de su ruptura con el creador de contenido.

En una reciente intervención en el podcast 'UnTalFredo', Velázquez compartió detalles íntimos sobre su relación con Luisito antes de su separación, marcando el inicio de una serie de revelaciones que han capturado la atención del público.

Según Cinthya, la dinámica de la pareja cambió drásticamente a medida que el "crew" de Luisito se expandía, lo que a su parecer, ensombreció la autenticidad de su vínculo debido a las presiones y el rápido ascenso a la fama.



“Al principio, todo era muy de equipo, creo que fue hasta que se volvió muy grande su crew que se empezó a volver medio turbio, toda la cosa de hacer mucho dinero de manera rápida”, explicó.

La influencer también expresó su descontento con el constante escrutinio público y la pérdida de su identidad personal, sintiéndose reducida a un papel secundario en la vida de Luisito.

“No quería tener todo el tiempo las cámaras. Mi identidad era la basura, la novia de, la sombra de, la que trae la cámara, la que no se ríe, la amargada, estás fea, estás gorda, no eres graciosa... Cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo mundo conoce”, confesó Velázquez, evidenciando el impacto negativo de la fama en su relación.

El desenlace de una historia controvertida



La decisión de terminar la relación, según Velázquez, fue completamente suya, un hecho que hasta la fecha del podcast no había sido revelado públicamente.

La gota que colmó el vaso fue un incidente particular tras regresar de un viaje, donde encontró sus pertenencias ocultas, una acción que Luisito justificó con una excusa que ella nunca creyó: “las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo”.

Esta explicación, que Velázquez interpreta como un intento de ocultar una infidelidad, marcó el principio del fin de su relación, después de seis meses de distanciamiento emocional y físico. “Yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa”, afirmó, ante lo cual Luisito no presentó negativa alguna.

La respuesta de Luisito Comunica no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, Luis Arturo Villar Sudek, su nombre real, defendió su postura, alegando que Velázquez omitió mencionar sus propios errores dentro de la narrativa.



“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas”, aseguró el youtuber, quien también hizo hincapié en que lo ocurrido ya pertenece al pasado y cuestionó las intenciones de su exnovia al hacer públicos estos detalles años después.

Luisito Comunica agregó que para él, el tema quedó en el pasado y dijo que no sabe qué es lo que está buscando Cinthya Velázquez.

Además, hizo un esfuerzo por desvincular a su actual pareja, Ary Tenorio, de cualquier especulación relacionada con el fin de su relación anterior, enfatizando que Ary llegó a su vida mucho después de estos sucesos.

