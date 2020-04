Ex de Jessica Cediel le pide que le devuelva el anillo de compromiso

Mack Roesch se pronunció en un video sobre su ruptura con la presentadora colombiana Jessica Cediel. En la publicación, realizada a través de su cuenta de Instagram, el deportista estadounidense quiso contar su versión de la historia y responder a los rumores que han surgido desde las últimas declaraciones de Cediel.

Entre los anuncios, Roesch le pide a su exnovia la devolución del anillo de compromiso que le entregó cuando eran pareja para poder “cerrar el ciclo”. “Tengo entendido que en la cultura latina y en Colombia es un regalo y debe quedárselo, pero en los Estados Unidos todos creemos, y hemos visto en las películas y en las cortes legales, que este anillo no es un regalo, sino un compromiso para matrimonio”, dijo en el video.

Después de la publicación, Jessica Cediel, en sus historias de Instagram, aclaró que no ha podido devolverlo, pues le es imposible viajar a Estados Unidos ya que las fronteras se encuentran cerradas por cuenta de la pandemia.



"Si el señor está tan desesperado por el anillo, bien puede tomar un avión y venir a recogerlo. Si encuentra la manera de entrar al país, yo encantada en devolvérselo", aseguró Cediel en su red social.

De acuerdo con la también modelo, es ella quien más desea cerrar ese capítulo en su vida. Sin embargo, cuando finalizó la relación Cediel estaba en Colombia y él en Estados Unidos. “Razón por la cual acordamos en nuestra conversación que yo le regresaría el anillo en cuanto pudiera volver”, afirmó.

La polémica inició después de que Roesch mantuviera en su perfil de Instagram el nombre de la actriz junto a un anillo de compromiso, aclarando que no lo removería si no era devuelto el anillo. En el video del estadounidense también dijo que este “debió ser un asunto privado pero ella fue la que lo hizo público, no al réves”.

Semanas atrás Cediel salió a declarar que era el estadounidense quien le había terminado a través de un mensaje de Whatsapp y luego le había reclamado por borrar las fotos de ellos dos en su cuenta de Instagram. (Le puede interesar: Críticas a la mujer de 'pelito senador' por supuesta cura del coronavirus)

Según Roesch, las cosas sucedieron al contrario: “luego, de repente, ella me termina por Whatsapp, tengo la prueba. Nunca dije que fuera un rompimiento, dije que era una discusión y que no toleraría este comportamiento, pero en ese sentido, ella me termina, me borra y me bloquea”.(Le puede interesar: El 'TikTok Doc' que contagia de alegria con sus contenidos en redes)

Las indirectas continuaron y Cediel declaró que Roesch aún no acepta que la relación terminó. "Un hombre centrado y maduro acepta cuando las cosas terminan y no se aferra al pasado diciendo mentiras”, dijo Cediel.



La mujer, de 38 años, también lo calificó como una obsesión del deportista hacia ella. La modelo sostuvo: "Estoy cansada del acoso de este señor y de su mamá. Ya lo bloqueé de mis redes y celular y sigue obsesionado conmigo".

Estas fueron algunas declaraciones publicadas por el deportista estadounidense tras su ruptura con Jessica Cediel Foto: Instagram @mackroesch

Roesch destacó que aún la ama pero “como amiga”. A su vez, en la descripción del video puso frases como “realmente estoy considerando volver” y “por favor llámame”. También manifestó que no quiere ganar fama con esta situación e insinuó que Cediel buscaba “quizá” obtener la visa estounidense con el matrimonio.

El deportista contó que se enamoraron en el show estadounidense ‘Exathlon’ durante los cuatro meses que estuvieron allí. “Nos dimos nuestro primero beso, cada uno sintió los sueños del otro, fue algo muy mágico”, afirmó Roesch. También señaló que la acompañó durante su cirugía, ambos conocieron a la familia del otro y llegó a ayudarle en la remodelación de su casa.



