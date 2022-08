Tras la noticia del matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck, Ojani Noa, el primer exesposo de la actriz, decidió hablar sobre algunos detalles de la relación que tuvo con la intérprete de la canción ‘Let' s Get Loud’.

Jennifer López decidió regresar con Ben Affleck luego de 20 años de su ruptura amorosa. En 2004 se separaron cuatro meses después de cancelar su boda a causa de que los detalles del evento se habían filtrado a la prensa.



Actualmente la artista está casada con el actor estadounidense desde el pasado sábado 16 de julio, día en que realizaron su matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas, Estados Unidos.

Luego de que se compartió públicamente la noticia del casamiento, el exesposo de Jennifer López, Ojani Noa, se pronunció con varias afirmaciones en contra de la estadounidense.

‘Ella me dijo que yo era el amor de su vida’: Ojani Noa



El cubano habló con el medio ‘Mail on Sunday’ para explicar lo que vivió con su exmujer: "Le deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no estoy seguro de que dure".



“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el marido número cuatro. Yo era el esposo número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre”, afirmó para el periódico británico.

Exs of JLo. #1-Ojani Noa #2- Cris Judd

#3-Marc Anthony #4-Ben Affleck pic.twitter.com/RD6T4hJBqL — Brightly (@BrightlyAgain) August 1, 2022

Aunque ellos se separaron en 1998, a causa de que Jennifer López decidió terminar con esa relación luego de un año de matrimonio, Ojani explicó que siguen siendo amigos desde entonces.



Sin embargo, tomó la decisión de hablar públicamente, ya que el hombre señaló que muchas de las historias que han publicado los medios de comunicación son erróneas y prefirió hablar al respecto.

“Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería esconderme y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casó con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a inundarme”, relató.



Recientemente, Jennifer López no ha dado ninguna declaración al respecto. Así mismo, el cubano Ojani Noa solo desea evitar más rumores sobre su pasada relación y vivir tranquilo con sus dos perros en su casa que está ubicada en South Miami.

