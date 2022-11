‘Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, es foco de constantes críticas por personas de su círculo más cercano. Al terminar el noviazgo, que tenía propuesta de matrimonio, con la futbolista Diana Celis recibió fuertes acusaciones.

Por ejemplo, su examiga trans conocida como la ‘Barbie colombiana’ dijo que supuestamente lavaba dinero con su empresa de productos capilares. Incluso Celis la demandó y logró conciliar para el reconocimiento de la sociedad patrimonial, con la cual buscaba que le fueran reconocidos los derechos tras más de dos años de vínculo. Además, Andrea Valdiri también arremetió contra la ‘influencer’ por un disgusto que tuvieron en el matrimonio de la barranquillera.



A ellas se sumó Anni Espejo, una creadora de contenido para redes sociales, quien sostuvo una relación con ‘Epa’ antes de que su nombre estuviera en boca de varios colombianos. Ahora, salió a referirse a la ayuda que le brindó.

“Yo le abrí sus redes, le dije ‘parce, así es como se hace YouTube’. Después, todo se complicó”, sentenció en charla con el programa ‘Lo Sé Todo’.



Según su versión, la guió para que fortaleciera sus redes, pues le veía potencial para que fuera famosa; ella le agradeció hasta con lágrimas. “Lloraba porque el éxito duele”, expresó Espejo.



Aunque no entró en detalle sobre las dificultades, sí precisó que Barrera tenía comportamientos cuestionados: “Es una persona muy compleja, es mentalmente inestable. Al mismo tiempo que me apoyó, fue un cuchillo de doble filo”.

Su percepción se ha reforzado, dijo, luego de ver las críticas que le han hecho otras amigas, como Andrea Valdiri. “Me di cuenta de que no estaba equivocada. A ‘Epa’ le falta mucho para ser una muy buena amistad”.



Espejo considera que la empresaria “ve a las personas por seguidores”.

¿Quién es Anni Espejo?

Antes se hacía llamar Edward Tremendo; bajo ese nombre hizo presencia en la plataforma YouTube con videos de humor. En paralelo, estuvo al lado de ‘Epa Colombia’.



“Nos dábamos picos y le decíamos a la gente que éramos novios para causar escándalo, pero cada uno tenía su pareja”, aseguró Barrera en el programa ‘La Red’.



De hecho, ella aparece en algunos clips. Pero el vínculo se terminó y llegó el momento en el que Espejo no quiso ser más hombre: buscó un cambio.

“Le dije a mi mamá llorando que no me sentía bien. Ella me dijo ‘¿no se dio cuenta que siempre ha sido una mujer?’”, recordó en una charla pasada con el programa citado.



Una vez hizo la transición, se identificó como una mujer transexual. Luego, descubrió con ayuda de especialistas que era intersexual (hace referencia a la persona que tiene caracteres sexuales de ambos sexos).

“Si yo hubiese sabido eso hace mucho tiempo, tal vez no hubiese pasado por tantas cosas. (Me preguntaba) si no había algún examen que me dijera por qué no estoy creciendo, por qué mi voz suena así, por qué mis amigos son diferentes”, recordó.



Una de las etapas más complejas, luego de su cambio, fue el diagnóstico que recibió de leucemia mieloide crónica, un “cáncer que comienza dentro de la médula ósea. Este es el tejido blando en el interior de los huesos que ayuda a formar todas las células sanguíneas”, según se lee en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Estuvo en cuidados intensivos por el fuerte sangrado y los malestares. Pese a todos los obstáculos, superó el cáncer y, en la actualidad, da asesoría para monetizar redes sociales.

