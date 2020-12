La hija menor de Steve Jobs debutó en el mundo del modelaje

Eve Jobs, de 22 años, sorprendió a sus seguidores con su participación en la nueva campaña de Glossier, empresa estadounidense de productos de belleza.



La marca compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que Eve se encuentra en una tina llena de espuma con una copa en la mano. Asimismo, en su cuenta personal, la joven agradeció a Emily Weiss, fundadora de Glossier, por invitarla a la sesión de fotos.



En la nueva campaña también debutó Sydney Sweeney, reconocida por actuar en la serie de HBO ‘Euphoria’, y Naomi Smalls, quien participó en el programa ‘RuPaul’s drag race’.



Hasta el momento la hija menor de Steve Jobs era reconocida por su carrera en el deporte ecuestre, pues fue catalogada por la revista ‘Horse Sport’ como la quinta mejor jinete de menos de 25 años a nivel mundial.



En 2019, obtuvo la medalla de bronce representando a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de Lima, en la categoría de salto ecuestre por equipos.



“Montar siempre te mantiene humilde. Es genial ver que tu arduo trabajo da sus frutos, pero tienes que estar constantemente en la cima de tu juego”, le dijo Eve a Upper Echelon Academy (lugar en el que estudió), en una entrevista en 2016.



En esa oportunidad también aseguró que ese deporte le ha enseñado a ser independiente, dedicada y perseverante.

El mundo de la equitación la acercó a Eugenio Garza Pérez, con quien sostuvo una relación entre 2016 y 2017. El joven mexicano es bisnieto de Eugenio Garza Sada, quien fue presidente de Visa, fundador de la cervecería Cuauhtémoc y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.



También, dentro de su círculo social más cercano se encuentran: Jennifer Gates, hija de Bill Gates; Destry Spielberg, hija de Steven Spielberg; y Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen.



“Obsesionada con esta colaboración”, comentó Jennifer Gates en la fotografía de Glossier que compartió Eve.

Steve Jobs y Laurene Powell tuvieron dos hijos además de Eve: Reed, de 29 años y Erin, de 25.



El magnate informático tuvo otra hija a quien no reconoció en sus primeros años de vida.



Se trata de Lisa Brennan-Jobs, una escritora, de 42 años, que ha publicado tres libros. En ‘Small fry’, una de sus obras, narra la relación conflictiva que tuvo con su padre, quien la aceptó como su hija hasta que cumplió 7 años.



Cuando Steve Jobs murió en 2011, a causa de un cáncer de páncreas, su hija mayor recibió dinero como herencia, aunque no se dio a conocer la cifra exacta.

“Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación de riqueza. He dedicado mi vida a hacer lo mejor que puedo para distribuirlo de manera efectiva, de manera que eleve a las personas y las comunidades de una forma sostenible”, aseguró la esposa de Jobs sobre lo que dejó el magnate.



"No me interesan los edificios patrimoniales heredados y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, terminará conmigo (el dinero, las herencias)”, cerró.

