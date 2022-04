Dar a luz en casa se volvió una tendencia entre algunas famosas.

Este es el caso de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry con su hija Índigo.



Es la primera de la pareja y Evaluna decidió el parto en su hogar.



Según Despierta América, la pareja tuvo una niña. Así se anunció en la cuenta de Instagram, este miércoles 6 de abril.



Pero ella no es la única famosa que ha decidido dar a luz en sus hogares.



Ese es el caso de la mexicana Michelle Renaud. En 2017 tenía 28 años cuando fue mamá de su hijo Marcelo.



"El mío fue parto en casa. Desde que me embaracé supe que sería parto en casa y no iba a ir a ningún hospital, entonces me preparé, leí todos los libros del mundo, tuve una partera maravillosa, todo increíble", dijo la actriz en Unicable.

La supermodelo de Victoria's Secret Giselle Bundchen y su esposo, el jugador de americano, Tom Brady, optaron por el parto natural en su propio hogar, de sus dos hijos, Benjamín, en 2009 y Vivian, en 2012.



"Dar a luz fue la experiencia más intensa y desafiante de mi vida. Estoy bendecida por haber tenido la oportunidad de parir en casa, rodeada de amor y donde me sentí segura", dijo la modelo.



La actriz Pamela Anderson fue otra de las celebridades que tuvo a sus dos hijos en su vivienda: Brandon y Dylan Lee, con Tommy Lee.



"Di a luz en casa en ambas ocasiones fue natural, con una partera, en agua, con nada. Ni siquiera Tylenol", dijo Anderson.



La modelo Gigi Hadid tuvo a su primera hija, Khai, con el cantante Zayn Malik de manera natural, en su hogar.



La modelo Cindy Crawford se convirtió en mamá con parto natural el 2 de julio de 1999 de Presley Walker Gerber. Lo tuvo en su casa de Los Ángeles, en California.



Su parto duró 17 horas, según relató a la revista People.



La actriz Jessica Alba tuvo el parto de su pequeña hija Honor en 2008, tras el método 'HypnoBirth', enfocado en la relajación al momento de las contracciones.



"No grité, fue verdaderamente Zen", reveló Jessica a US Weekly. "El parto fue una especie de meditación. Hice respiración con yoga.", dijo la artista.

