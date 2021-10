Paternidad soñada: video muestra que Camilo y Evaluna querían ser papás

El mundo del entretenimiento latinoamericano 'dio un vuelco' tras conocer que Camilo y Evaluna, una de las parejas recientes más queridas del ámbito musical, van a ser papás por primera vez.



El pequeño Índigo, como decidieron llamar a su retoño, viene en camino.

La noticia alegró a los familiares de los músicos. En un video, por ejemplo, se ve el momento cuando Mau y Ricky, hermanos de Evaluna, se enteran que van a ser tíos. Ellos lloran con emoción. Con nostalgia. Con felicidad.



Por fin se cumplió el sueño de Camilo y Evaluna.



Y aunque la paternidad deseada es algo positivo para las parejas que desean tener un hijos, un video viralizado en redes sociales muestra que tanto el colombiano como la venezolana tenía en mente ser padres desde varios años atrás.

'Desde chiquita he querido ser mamá'

Aunque en la actualidad hay cierta tendencia por no tener hijos, videos de entrevistas antiguas demuestran que Evaluna Montaner anhelaba la maternidad.



Tener un hijo estaba dentro de sus proyecciones de vida.

Evaluna y Camilo serán padres. Foto: Instagram @evaluna

En el mismo metraje, publicado por una cuenta de TikTok, aparecen breves fragmentos de Camilo argumentando que uno de sus sueños es ser padre.

Este montaje se une con lo ocurrido durante los últimos días: la felicidad de Camilo, la alegría de los Montaner y la emotiva canción con la cual anunciaron su espera por Índigo.

"Yo no sé pero desde chiquita he querido ser mamá, he querido ser esposa", afirma Evaluna en una entrevista. "Mi sueño es ser mamá", puntualiza en un live de Instagram.



También se muestra un video en un cumpleaños de Evaluna en el que Camilo le regaló un gorro de bebé. "Para nuestro primer hijo", dijo el artista. La cantante se vio muy conmovida al recibirlo. En el video aparecen los dos llorando.

La espera que por fin terminó

Aunque Evaluna y Camilo siempre habían manifestado su deseo de ser padres, diferentes situaciones no habían permitido que la concepción se diera.



En 2020, ‘El Puma’ Rodríguez realizó un live en su cuenta de Instagram con Evaluna. En él hablaron de todo. Incluso, de la maternidad.



Evaluna comentó que la razón por la que no podía tener hijos se debía a un contrato con el canal infantil ‘Nickelodeon’.



“Tiene que suceder pronto. Ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces no puedo. Ahora voy a grabar 6 meses, pero si deciden hacer más temporadas, tenemos que esperar”, mencionó la artista.

