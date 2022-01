Todo parece indicar que en una charla entre Camilo y Evaluna se ha revelado el sexo de su futuro hijo, el cual nacerá este año.



¿Niño o niña? es la pregunta que millones de seguidores tienen desde que los artistas decidieron saber el género del bebé hasta su nacimiento.



Las expectativas de conocer al pequeño cada vez son más grandes desde octubre, cuando estrenaron la canción ‘Índigo’.

Y, aunque el sexo del nuevo integrante será una incógnita para el público, ciertos rumores apuntan a que ya la pareja tiene conocimiento de si será niño o niña.



(Le puede interesar: Camilo confiesa qué piensa de sus imitadores en 'Yo me llamo').

Una llamada y un descuido

Evaluna, hija menor de Ricardo Montaner y esposa de Camilo Echeverry, fue quien reveló el sexo de su hijo.



Al parecer, mientras el líder de la ‘tribu’ daba un concierto en México, le hizo una videollamada a la cantante venezolana.



Durante la charla, la artista le dijo a Camilo: “nosotras estamos bien”.



(Siga leyendo: La alegría de Carolina Cruz con su hijo: ‘Un proceso lento pero seguro’).



Esto fue suficiente para que sus seguidores se plantearan la idea de que Índigo es mujer.



Sin embargo, no existe una confirmación oficial que indique que Evaluna se refería a su bebé.

La maternidad y Evaluna

Según ha demostrado en sus redes sociales, la también actriz siempre ha querido ser madre. No obstante, su camino para conseguir un hijo no fue tan fácil como parece.



Es cierto, que la noticia de Índigo, para muchos, fue sorpresiva debido a que la pareja es bastante joven.



(Lea también: 'Un milagro': Elizabeth Loaiza, sobre su embarazo tras lucha contra cáncer).



La cantante había afirmado que su deseo de ser madre se había atrasado por cuestiones laborales.



“Tiene que suceder pronto. Ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces no puedo. Ahora voy a grabar seis meses, pero si deciden hacer más temporadas, tenemos que esperar”, mencionó Evaluna.

Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos FACEBOOK

TWITTER

Durante un capítulo de su programa ‘En la sala’, la artista confesó que varios médicos se negaban a la posibilidad de que pudiera tener un bebé.



“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, expresó en su momento.



Ahora, la cantante y millones de seguidores esperan la llegada de Índigo que según parece nacerá “en el mes de abril, finales de marzo”.

Más noticias

Diego Camargo quedó al borde de un barranco cuando cedió parte de montaña

Greeicy Rendón y Mike Bahía anuncian embarazo con una canción

Así afecta la narcolepsia de Camilo su matrimonio con Evaluna Montaner

Así fue el primer concierto de Camilo en Bogotá: emotivo y profesional

Evaluna y Mon Laferte lucieron sus vientres en los Latin Grammy 2021

Tendencias EL TIEMPO