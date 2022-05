El matrimonio de cantantes Camilo Echeverri y Evaluna Montaner ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días debido al nacimiento de su hija, Índigo. Por esta razón, los fanáticos se han preguntado cómo será el bautizo de la pequeña, a lo que la familia ha afirmado que no será algo convencional.

La llegada Índigo ha causado conmoción y ternura en los internautas, pues la pareja ha mostrado en sus redes sociales algunas fotos y videos de su bebé, los cuales demuestran lo mucho que disfrutan su vida como padres primerizos.



En las múltiples imágenes de la pequeña, aún no han revelado su rostro, sino que solo se pueden observar sus pies y otras partes de su cuerpo, por lo que los usuarios han interpretado que las celebridades no quieren exponer a su hija todavía.



(Le puede interesar: Johnny Depp es propietario de un pueblo en Provenza, Francia).



La ceremonia de bautizo es una de las cosas que más intrigados tiene a los fanáticos, pues, según lo que han revelado en sus redes sociales, Camilo y Evaluna han optado por una crianza fuera de lo convencional.



Ante esto, la familia ha manifestado que no bautizarán a Índigo mediante la iglesia católica, sino que desean hacer una ceremonia cristiana en el templo Vous, en Miami, Florida, Estados Unidos.



(Lea además: Shakira: exempleada de la cantante lanza duras acusaciones en su contra).

Comúnmente, la celebración católica se realiza cuando el bebé ha cumplido un año de vida, o incluso antes. Al evento asisten varios familiares, personas cercanas y se pide que el niño o niña tenga padrinos.



En cuanto a lo que Camilo y Evaluna desean, es una ceremonia cristiana que se realizará cuando Índigo esté en una edad más avanzada y que solo estén presentes ellos tres.



Además, de acuerdo a cómo suelen conmemorar este rito los cristianos, la pequeña no tendrá padrinos. Sin embargo, los seguidores han tenido dudas pues, recientemente, Manuela Echeverry, la hermana de Camilo, había revelado en sus redes sociales que sería la madrina de Índigo.



(Le sugerimos: Kim Kardashian es criticada por bajar 7 kilos en tres semanas).

Evaluna siempre ha seguido la religión cristiana gracias a la crianza de su padre, Ricardo Montaner. Por su parte, Camilo había expresado ser católico anteriormente, pero se ha ido acercando poco a poco al culto de su esposa.



Por el momento, la pareja no ha entregado mayores detalles sobre el bautizo de su hija, ya que desean mantenerse un poco alejados de sus redes sociales mientras disfrutan la experiencia de ser padres.

