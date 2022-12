El cantante Camilo Echeverry se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su casa en Miami. Durante estas fechas navideñas, el colombiano suele extrañar las costumbres y la comida de su país. Por esta razón, su esposa la artista Evaluna Montaner, le quiso hacer un tierno regalo y preparó natilla por primera vez.

Camilo y Evaluna en sus cuentas de Instagram, en las que acumulan millones de seguidores, compartieron un video en el que se ve al intérprete de ‘Vida de Rico’ muy emocionado por la iniciativa de la mamá de su hija Índigo.



En el corto video se puede ver a Eva Luna avergonzada con un colador en la mano, mientras Camilo le pregunta qué está haciendo. Seguido a esto, se dirigen al mesón de la cocina donde la más pequeña de los Montaner tenía un iPad con un video de Yotube para seguir la receta.



Sin embargo, lo que más llamó la atención del paisa fue la forma en que decidió buscar pues colocó: "Receta para hacer natilla colombiana”.



Después, el joven mostró la natilla cuando estaba en la olla y se escucha decir a Eva Luna: “Mira cómo se vuelve, qué lindo”.



Una vez terminaron de hacer la preparación, la dejaron reposar en un recipiente. En ese momento, Camilo confesó lo que suele hacer antes de que la natilla quede completamente lista.



“Cuando la natilla no está lista todavía yo le hago esto (la golpea con los dedos) ¿quién se da cuenta? nadie, después se la comen y ya, nadie se da cuenta. Dios mío padre es mi felicidad”, contó.



Esta publicación ha acumulado miles de me gusta y cientos de comentarios, los cuales halagan la complicidad que tiene la pareja. Además, resaltaron el talento de Evaluna para cocinar.



“¡Todos somos Evaluna!!! Quien no ha visto videos en YouTube jiji”, “Qué tu pareja tenga el detalle de buscar cómo preparar un alimento típico de su nacionalidad no tiene precio”, “No voy a negar que le puse pausa al reel para leer el vídeo del vídeo”, son algunos comentarios del video.

