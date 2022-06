¿Comerse la placenta después de dar a luz? Ese cuestionamiento han tenido muchos al conocer las revelaciones de la cantante Evaluna, quien tiene un bebé con el colombiano Camilo. Al igual que ella, otras celebridades han optado por el mismo camino.

La placenta, a grandes rasgos, es una estructura que ‘envuelve’ al pequeño en el vientre de la madre y le permite mantenerse con vida gracias a la obtención de oxígeno y nutrientes. Esta se extrae después del parto, por lo cual algunas mujeres prefieren no desecharla e ingerirla en busca, supuestamente, de beneficios de salud.



¿Es adecuado comérsela? No. Autoridades sanitarias, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, sostienen que no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde sus privilegios. En cambio, sí han documentado casos de mujeres que contraen graves bacterias que, a su vez, se transmiten a sus bebés.

(Además: Chris Evans responde a las críticas de ‘Lightyear’: 'Esa gente es idiota').

Bajo esas advertencias, famosas han querido seguir sus instintos. “A mi esposa se la encapsularon [la placenta] y se la comió”, contó Camilo, padre de Índigo, sin sonrojarse y sin entrar en detalles.

Kim Kardashian

Una de las celebridades más controversiales lo ha hecho en varias oportunidades. Al dar a luz a su hija North West en 2013, ordenó encapsular la placenta para poder ingerirla con el fin de remediar el estado de depresión en el que se encontraba.



“¡Tuve excelentes resultados y me sentí con mucha energía! No tenía signos de depresión. Definitivamente tuve que hacerlo de nuevo. Cada vez que tomo una píldora, siento una oleada de energía y me siento muy saludable y bien”, comentó en su momento, según reseñó el portal especializado ‘ET’.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

De hecho, compartió con sus seguidores el frasco de pastillas que le habían entregado tras encapsular la placenta. Parece que no quedó ahí el tema, pues la empresaria y modelo lo habría repetido en sus siguientes tres embarazos.

(No deje de leer: Aida Victoria fue descubierta intentando irse de un restaurante sin pagar).

Su hermana Khloe Kardashian en un principio dijo que no podía “lidiar con la idea de ingerirla”; pero aceptó hacerlo después de que nació su primogénito.

Alicia Silverstone

La actriz de ‘Senior Year’, ‘Batman y Robin’, entre otras producciones de Hollywood se sinceró con su fanaticada en 2014.



“Alguien me regaló mi placenta en forma de píldora y tengo que decir que realmente me encantó. Está bien si otros no están de acuerdo”, consideró Silverstone en charla con el programa estadounidense ‘Live! With Kelly and Michael’.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

Jennifer López

La cantante de ‘On the Floor’ es un caso especial. Como las demás, ella ingirió cápsulas hechas con su placenta tan pronto nacieron sus dos hijos, Emme y Maximilian. Pero fue más allá: encargó costosos tratamientos para hacer máscaras faciales.

(Lea también: León Larregui arremete contra la música de Bad Bunny: 'Basura desechable').

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

De acuerdo con la revista ‘Harper's Bazaar’, la neoyorkina pagó hasta 1200 dólares a la semana (más de 4,5 millones de pesos colombianos al cambio actual) con tal de tener un cutis perfecto.

Anahí

La estrella de la telenovela ‘Rebelde’, quien recientemente cantó junto a Karol G el éxito ‘Sálvame’, aceptó que la ingirió.



“Es una decisión muy personal, pero yo creo que si iba a contar mi historia, la iba a contar completa. Así que ya cada quien haga con su placenta lo que quiera”, comentó en una rueda de prensa mientras presentaba su libro ‘Valiente’.

(Siga leyendo: Karol G y Anahí cantan 'Sálvame', de RBD, en concierto en México: video).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

Añadió que preparó un juego con la placenta y frutas después de que llegara a este mundo su hijo Manuel. El resto del órgano lo dejó para los siguientes días.

Vale reiterar: aunque famosas hayan aplaudido sus supuestos beneficios, no hay evidencia científica concreta de ello. No se recomienda comérsela; si lo hace, pone en riesgo su salud y la de su bebé por la posibilidad de contraer bacterias u otras enfermedades.

También puede leer:

- La equivocación de Anuel: mencionó a Karol G por error en vez de a Yailin.

- Shakira y Piqué: joven acusada de ser amante del jugador dice no conocerlo.

- Johnny Depp: jurado rompió el silencio y confesó que no le creyeron a Amber.

- Marbelle se pronunció en Twitter acerca del debate entre Hernández y Petro.

Tendencias EL TIEMPO