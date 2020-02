Los detalles del matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry

Con imágenes y detalles inéditos de un enlace de película a las afueras de Miami, Evaluna Montaner (hija de Ricardo Montaner) y el cantante Camilo Echeverry son los protagonistas de la portada de marzo de ¡HOLA! Colombia.

Era una de las bodas más esperadas de este comienzo de año y, sin duda, se convirtió en una celebración inolvidable y emotiva donde las lágrimas de felicidad estuvieron presentes desde el inicio, Camilo lloró cuando vio a su ‘Pulga’ –como le dice cariñosamente a Evaluna– caminar por el altar del brazo de su padre, el cantante Ricardo Montaner. El ‘sí, acepto’ llegó después de cinco años de noviazgo en medio de una ceremonia celebrada en La Ventana de los Cielos, en Miami, oficiada por el pastor Rich Wilkerson Jr., de la iglesia Vous, y con 350 invitados provenientes de diferentes países.



(Le puede interesar: El esperado día del matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry)



En otras páginas de la revista, encontrarás una entrevista con Sofía Espinosa Tcherassi, heredera del estilo de su madre, Silvia Tcherassi, la it girl nos abre las puertas de su apartamento en Nueva York y nos cuenta su papel y futuro en la moda: “Crecí entre telas y maniquíes… No me imagino en otro campo, además porque la moda cada vez está más conectada al arte y a la sostenibilidad”. Además, una cálida charla con Uchi Carbonell que celebra 50 años con nuevos planes para el 2020. La socialité barranquillera está casada hace 23 años con el reconocido escritor Juan Carlos Botero Zea, hijo del maestro Fernando Botero y Gloria Zea, con quien tiene dos encantadoras adolescentes, Natalia, de 17 años, y Tatiana, de 15, que posan por primera vez para ¡HOLA! Colombia en su casa de Miami.



La publicación celebra otros grandes momentos con detalles de la boda de Helena Fadul y Camilo Sarmiento, así como la preparación para la llegada del segundo hijo del tenista Juan Sebastián Cabal y Juliana Vásquez. La revista ya está a la venta en librerías y supermercados.

¡HOLA! COLOMBIA