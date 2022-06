Evaluna Montaner y Camilo Echeverry conforman una de las parejas más conocidas del mundo del espectáculo latino. Recientemente se convirtieron en padres de índigo, su primera hija, quien nació en abril.



Con motivo del Día del padre, la cantante venezolana escribió un sentido mensaje para Camilo en su cuenta de Instagram. La publicación se acerca al medio millón de 'me gusta'.

"Tu primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo rol", se lee en la descripción de una serie de fotografías y videos publicadas en la red social. En ellas aparecen imágenes de Camilo, Evaluna y su hija.



Y agrega: "Qué bien te queda, uff. Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate [compañero de equipo] en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo."



En los comentarios, amigos de la pareja e internautas también aprovecharon para desearle 'feliz día' al cantante colombiano.

Hace poco, Camilo sorprendió a los fanáticos con unas revelaciones que hizo en un programa español de entrevistas: Evaluna se comió la placenta después del parto.



Mientras hablaba en 'La Resistencia', Camilo compartió esta particular experiencia: "A mi esposa se la encapsularon [la placenta] y se la comió”, a lo que los panelistas se mostraron sorprendidos y un poco confundidos.



La práctica de comerse la placenta surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mujer produzca más células madres favorables para el bebé. Sin embargo, un estudio realizado por 'American Journal of Obstetrics and Gynecology' revela que no hay sustento científico detrás de esta afirmación.



Aún así, Evaluna Montaner no es la única famosa que ha admitido consumir su placenta. Kim Kardashian también participó en esta tendencia con el producto de su embarazo de Saint, uno de sus hijos.