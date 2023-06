Evaluna es una de las cantantes más conocidas en Latinoamérica. La hija del legendario intérprete venezolano Ricardo Montaner y esposa del también cantante colombiano, Camilo, atraviesa por uno de sus mejores momentos en su vida.

Muestra de lo anterior es una historia que la cantante subió recientemente en su perfil de Instagram. En esta, Evaluna puso una foto en la que está con bikini. Además de esa imagen, ella subió otras fotos y un corto video. Pero lo que llama la atención es el mensaje que acompaña la historia: "Ya se siente el veranoooo", dice la cantante.

La madre de la bebé Índigo, posteó en Instagram un book de fotos donde muestra su tonificada figura y abdomen plano, en un microbikini en tonos verdes selváticos con estampados de rombos.



El posteo “Ya se siente el veranoooo” causó cientos de reacciones en esta red social, entre sus seguidores. “Y le dicen obsesionado a Camilo, cómo no estarlo con semejante mujer”, ¡Hermosa!, fueron algunos de los comentarios, aunque también le cuestionan cuándo va a mostrar a Índigo, a quien sus padres aún, un año después de su nacimiento, no han mostrado su rostro al público.



La actriz y cantante posó frente al espejo, con el cabello al natural, sin dejar ver su rostro.



Y aunque a sus 25 años, Evaluna luce radiante y tonificada, algunos comentarios también apuntan a que no abuse del Photoshop. Según ha señalado Evaluna, ella ha logrado recuperar su figura con un plan gradual saludable, de ejercicio y buenas prácticas de alimentación.

