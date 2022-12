Índigo se convirtió en la primera hija de los cantantes Evaluna Montanter y Camilo. Desde su nacimiento, las celebridades han sido muy cautelosas para no exponer a la menor en redes sociales, por lo que desde el pasado mes de abril, fecha en que llegó al mundo, la opinión pública no conoce su rostro.



(Siga leyendo: Perrito perdido fue encontrado por una mujer y ahora no quiere devolverlo).

No obstante, es común ver cómo muestran algunas cosas de la bebé: sus manos, sus pies y sus piernas, claro está, intentado preservar su privacidad , una dinámica que siempre despierta la curiosidad de sus seguidores, quienes constantemente les piden que presenten oficialmente a su primogénita.

Facebook Twitter Linkedin

Evaluna en su trabajo de parto Foto: Instagram: @evaluna

Recientemente, los más de 20 millones de seguidores que tiene Evaluna en Instagram se llevaron una gran sorpresa porque la venezolana publicó fotos inéditas del trabajo de parto que vivió junto a su esposo Camilo. El parto fue en casa, una práctica tradicional, y la decisión fue tomada en conjunto por la pareja.



(También: ‘Bozal no me van a colocar’: Polo Polo contra iniciativa del Ministerio de Salud).



"Mi partera, mamá de miles, eco de Dios en la tierra... te amo. Muchas felicidades Dana Linvill-Gordon, cambiaste mi vida", expresó la cantante agradeciendo a su partera de cabecera.



Cabe destacar, que el día del nacimiento de Índigo se encontraba asistiendo el trabajo de parto la madre de Evaluna, la señora Merlene Rodríguez, quien se mostró muy alegre en sus redes sociales por presenciar aquel momento.



“Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas”, expresó.



(Lea: Cristina Hurtado y Josse Narváez se destaparon: pensaron en terminar su relación).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO