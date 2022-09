La menor de los Montaner, Evaluna, causó todo tipo de reacciones en redes sociales luego de publicar en Instagram una fotografía que sembró gusto y disgusto entre sus seguidores.

El día de ayer, la actriz y cantante publicó tres fotos. En la primera, posa sentada en una patineta. La segunda es similar a la anterior pero solo se ven sus piernas desenfocadas. La tercera está un poco más ‘subida de temperatura’: se ve a su esposo Camilo en la ducha, sin usar nada de ropa.



La imagen ha capturado la atención de muchos. En esta, se ve al cantante de ‘Pegao’ lavándose el rostro, de espaldas a la cámara y con el vidrio empañado. A un lado, se ve su reflejo en un espejo. Lo que más ha sorprendido es que está desnudo e, incluso, se le logran ver las nalgas.



La publicación cuenta con más de 790 mil ‘me gusta’ y los internautas han dejado comentarios tanto positivos como negativos sobre la foto. Algunos han hecho críticas: “Eso no se hace”, “no lo veo correcto, deja mucho que decir de los principios y valores” o “pobre Camilo, no tiene ni privacidad”.



Sin embargo, otros seguidores han reaccionado bien a la publicación y entre los más de 2 mil comentarios le han agradecido a Evaluna por dejar ver esa fotografía de su esposo. “Gracias, de parte de la Tribu”, han escrito varios usuarios entre corazones y emojis enamorados.



(Puede leer: Epa Colombia se sometió a costoso tratamiento facial).

De momento, ni Evaluna ni Camilo se han pronunciado sobre la foto y hay quienes se preguntan si la imagen está relacionada con el próximo trabajo musical del artista.



(Le recomendamos: Números de la suerte que fanáticos de Diomedes Díaz usan para chance y lotería).



Entretanto, hace pocas horas el intérprete de ‘Aeropuerto’ compartió en la misma res social un emotivo video en el que Ricky y Evaluna Montaner lo esperan al final de lo que parece ser un importante evento. En ese momento, su cuñado se muestra tan emocionado que deja caer algunas lágrimas. Como respuesta, Camilo lo abraza.



En el post, el cantautor escribió: “Consíguete un cuñado que llore de orgullo por ti”. El clip reúne más de 264 mil ‘me gusta’. “Demasiado amor en un video”, han comentado.

