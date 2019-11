La mujer que da clases de sexualidad a personas con discapacidad

Eva Sweeney es un mujer con parálisis cerebral. Utiliza una silla de ruedas para desplazarse y un puntero láser con una pizarra para comunicarse con los demás.



Como varios adolescentes, Sweeney, quien actualmente tiene 36 años, tenía curiosidad sobre su sexualidad, pero, al darse cuenta de que no obtenía información clara sobre el tema, decidió abordarlo por su cuenta y ayudar a otros discapacitados.

Según cuenta ella misma en su blog, en el 2004, comenzó a escribir un manual llamado Queers on Wheels, que habla desde cómo encontrar parejas sexuales hasta cómo masturbarse.



Poco a poco, se convirtió en su proyecto de vida y, hoy en día, hasta ha llegado a dar conferencias por todo el mundo.



"Ha sido una experiencia increíble. Hay personas de 50 años con quienes hablo y me dicen que nunca antes habían hablado de sexo", afirmó.



En el 2019, lanzó una plataforma de educación sexual para personas con discapacidad, que es su actual blog, llamado Cripping Up Sex With Eva .



La página contiene educación, consultas privadas sobre la sexualidad y talleres como 'Sexo y discapacidad', 'Citas para jóvenes discapacitados', 'Aplastar juguetes con Eva', 'Sexo oral y discapacidad', entre otros.



"No me metí en esto por creerme una profesora. Más bien, fue porque no encontré ninguna información aplicable para mí cuando era adolescente", señaló.



Eva también vende charlas pregrabadas en su página y da la facilidad de contactarla mediante correo electrónico.

Imagen con la que Eva Sweeney ilustra el blog en el que habla de sus temas sexuales. Foto: @LUCYMACARONI

"Mi objetivo principal es desacreditar el mito de que las personas con discapacidad no pueden, no quieren o no deben tener relaciones sexuales".



En charla con el blog Bustle, contó que primero tuvo que hacer ensayos de prueba y error para darse cuenta qué era lo que a ella le funcionaba. "Por ejemplo, compré siete vibradores antes de descubrir cuál funcionaba mejor para mí", aseguró.



Explica que su objetivo es invitar al uso de juguetes sexuales, pero no se concentra mucho en llegar al clímax, sino en el diseño y la accesibilidad del aparato: el mango, si es pesado, si los botones son difíciles de presionar o cómo se coge. Así, las personas con discapacidad pueden saber si les funcionará o no.



"Lastimosamente no hay juguetes para complacerlos a todos", agregó.



Otro tema que toca es la masturbación asistida, que no debe confundirse con la masturbación mutua. Según Eva, la primera "es básicamente cuando alguien te acuesta para que tu mismo puedas masturbarte" y da consejos sobre cómo tener este tipo de conversaciones con los ayudantes, pues, a veces, puede resultar incómodo.



Eso sí, aclara que estas conversaciones se deben tener de forma directa, ya que se trata de una necesidad y si la otra persona no lo acepta hay que respetarlo.

