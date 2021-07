'Hubo un día que no te quise', Eva Rey a su hija sobre idea del aborto

Eva Rey, reconocida figura del ‘Canal RCN’, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores de Instagram con una sentida carta en la que se sincera con su hija Lía, de escasos seis meses, por haber pensado en abortarla.



En la publicación, en la que además adjuntó varias fotos con su bebé, Rey compartió una conmovedora reflexión sobre la idea del aborto y la satisfacción que le da no haberla llevado a cabo cuando la contempló.



“No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta. La más perfecta para mí.”, escribió en el post.

Hay que recordar que la protagonista de la sección ‘Amaneciendo con Eva’ de ‘Noticias RCN’ había dado a conocer en diciembre una reflexión sobre las intenciones que tuvo de interrumpir su embarazo.



“Nunca he querido ser madre. Qué pereza encargarse de un ser vivo. Es que por seres vivos en mi casa no tengo ni plantas. Decidido. Aborto. No quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siéndolo”, escribió que había llegado a pensar.

En la misiva dedicada a su hija, la presentadora no solo meditó sobre el reto de tener un bebé a los 43 años, sino que también resaltó la importancia que tiene el derecho de una mujer a poder decidir sobre su propio cuerpo.



“Jamás le diré a una mujer que no aborte porque ser mamá es lo mejor del mundo. Porque lo es. Pero también lo es tener la libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo y no sentirte mal por ello. No ser juzgada ni señalada”.



“Y es que no hay nada más bello que tu llanto. Significa que estás viva. No hay nada más reconfortante que tu risa. Significa que eres feliz”, cerró su carta la presentadora.

