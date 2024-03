Eva Mendes mostró qué hacía durante el 'show' de Ryan Gosling en los Premios Óscar 2024

La reconocida actriz Eva Mendes, pareja del actor Ryan Gosling, se hizo presente de una manera discreta pero significativa durante la gala de los Premios Óscar 2024, celebrada el pasado domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la actuación de Gosling en el escenario, interpretando ‘I'm Just Ken’ acompañado por el legendario guitarrista Slash, con un llamativo look rosado al cual no le faltaron brillos, Mendes optó por mantenerse en los bastidores.

Aunque no fue vista en la alfombra roja, la presencia de Mendes fue evidente a través de una publicación en sus redes sociales que dejó entrever su apoyo total a su pareja en este momento especial.

La actriz de 50 años compartió una fotografía desde lo que parecían ser los camarines del hotel, luciendo el llamativo saco rosa con 'strass' que Gosling llevaba durante su presentación.

Junto a la imagen, Mendes escribió: "Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG", mostrando claramente su respaldo al éxito de su compañero. Además, agregó un tierno mensaje relacionado con su familia: "Ahora ven a casa, tenemos que acostar a los niños", recordando así el compromiso familiar que comparten, siendo padres de dos hijas, Esmeralda y Amada Lee.

Después, mediante sus publicaciones en Instagram, Mendes enfatizó que, aunque no se mostrara ante sus seguidores, estaba respaldando a su pareja en este momento tan significativo.

La actuación de Gosling fue uno de los temas más comentados en las redes sociales durante la 96.ª edición de los Premios Óscar 2024, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A través de sus historias en Instagram, Mendes continuó demostrando su presencia en el evento, compartiendo una nueva fotografía frente al camarín número 10, destinado a Ryan Gosling. "Siempre con mi hombre", escribió la también modelo, subrayando su apoyo constante a su pareja en cada paso de su carrera.

Parcialmente oculta, luciendo una gorra negra, camisa holgada, chaqueta y falda de mezclilla: un atuendo relajado que contrastaba con el lujoso ambiente circundante.

¿Cómo inició la relación entre los actores?



La historia de amor entre Eva Mendes y Ryan Gosling comenzó en 2011, durante el rodaje de la película ‘The Place Beyond the Pines’, y desde entonces han mantenido un perfil bajo, priorizando su relación y su familia por encima de la fama.

Aunque han sido reservados con respecto a su vida privada, han dejado entrever su profundo amor y compromiso mutuo en diversas ocasiones. Del mismo modo, decidieron proteger la privacidad de sus hijas, ya que creen que no deben ser expuestas al mundo del espectáculo.

Durante una entrevista, Mendes compartió que le agrada hablar sobre su familia, pero establece "límites" y prefiere no exhibir a sus hijas en las redes sociales, ya que "aún no comprenden lo que implica mostrar su imagen" y no cuenta con su consentimiento.

En 2022, Gosling conversó con ‘GQ’ y mencionó por primera vez a su familia: "El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes", afirmó.

Por su parte, en declaraciones a ‘People’, Mendes subrayó: "Mi pareja y mis hijos representan mi hogar. Dondequiera que estén, eso es lo que significa para mí". Además, la actriz admitió que no había considerado la maternidad hasta que conoció al coprotagonista de Barbie.

*Esta información fue reescrita con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación, y contó con la revisión de una periodista y un editor.