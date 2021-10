Paciente con ELA sobre Martha Sepúlveda: 'el regalo más sagrado es la vida'

Gran revuelo ha causado la noticia de la eutanasia de Martha Sepúlveda, una paciente con esclerosis lateral ameotrófica que pidió que le fuera aplicado el procedimiento. Ella, según ha manifestado, siente un fuerte dolor y no quiere terminar postrada en una cama sufriendo los impases de la enfermedad.





(Le puede interesar: Martha Sepúlveda dice que seguirá luchando por le eutanasia).

Facebook Twitter Linkedin

Marha Sepúlveda espera la respuesta de la acción de tutela que interpuso para definir el futuro de su procedimiento. Foto: Archivo Particular

Martha iba a ser la primera paciente en acceder al derecho a una muerte digna sin padecer una enfermedad terminal en la historia del país. La cita para terminar con su vida estaba cobijada bajo el marco legal de la resolución 971 de 2021.



El Instituto Colombiano del Dolor era la entidad que iba a terminar con la vida de Sepúlveda, a las 7:30 de la mañana del pasado domingo 10 de octubre, sin embargo, todo se frenó 36 horas antes.



Los especialistas de este centro médico dictaminaron que “Martha tiene un estándar de calidad de vida mayor a 6 meses y, por ende, no es posible aplicar el procedimiento”.



Diferentes sectores de la sociedad debatieron a favor y en contra de la decisión de la entidad médica.



Tal es el caso de Efren Salgado, otro paciente diagnosticado con ELA hace más de 6 años.



Él, por medio de su cuenta de Instagram, dió su punto de vista sobre el ‘caso Sepúlveda’.



Manifestó que en algún punto de su vida pensó en tomar la decisión de hacer los trámites necesarios para acceder a la eutanasia, pero tuvo un cambio rotundo en su manera de pensar que lo hizo desistir de la decisión.



“No pretendo entrar en polémica, pero si la vida se le ha convertido, como lo afirma (Martha), en un tormento o un ‘infierno’ no es por causa de la enfermedad, sino por ella misma y la forma de ver el mundo”, indicó.



“En mi caso, he sido feliz porque vivo con la enfermedad y no para la enfermedad, esa puede ser la gran diferencia con doña Martha”, dijo Efren.



(Lea También: 'Es una decisión irrespetuosa': Familia de Martha Sepúlveda).

Se refirió al tema religioso con cierta mesura: “No quiero adentrarme en temas religiosos, pues soy como también lo afirma Martha en sus entrevistas, acérrimo a la fe en Cristo Jesús. Pero si es un tema espiritual el regalo más sagrado es la vida misma y hay que vivirla como venga.



“Tanta joda por unas cuantas limitaciones”, concluyó.



Lucas Correa, abogado de Martha Sepúlveda, manifestó en conversación con ‘Telemundo’ que han interpuesto una acción de tutela para que sean “protegidos los derechos fundamentales” de su cliente.



Cabe resaltar que, en el transcurso de la semana, el Instituto Nacional del Dolor dará respuesta a la Superintendencia Nacional de Salud, la cual exigió toda la documentación pertinente que dé cuenta del por qué han tomado la decisión de no llevar a cabo la eutanasia de Martha Sepúlveda.

Más noticias

Video muestra delicado accidente de los Hermanos Gasca en pleno show

Diana Célis, novia de Epa Colombia, la bloqueó por el beso con Lina Tejeiro

Se acerca la final de MasterChef Celebrity: esto es lo que se conoce

'El juego del calamar' pasará de la ficción a la realidad

Tendencias EL TIEMPO