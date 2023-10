Unión Europea quiere prohibir la ‘cocaína' de las redes sociales: el ‘scroll infinito’

Si bien es cierto que las redes sociales le han brindado a sus usuarios una plataforma para mantenerse conectados con sus seres queridos sin importar dónde estén, también es innegable que se han tornado en una fuerte aspiradora de atención.



Esto ha causado que muchas personas, y especialmente los jóvenes, se desconecten constantemente del mundo exterior y se vean sumergidos en sus dispositivos, en lo que se podría considerar una adicción.

Uno de los ganchos principales que han usado redes como Facebook, Instagram o TikTok para lograr sus altas horas de consumo es el ‘scroll infinito’, es decir, el hecho de poder desplazarse hacia abajo en el feed por horas, o incluso días, sin que en ningún punto deje de aparecer contenido, ya sea de cuentas seguidas o de publicaciones recomendadas por el algoritmo.

Ante esto, la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto y tratar de ponerle un freno al contenido eterno.



El miércoles 25 de octubre, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor aprobó un proyecto que busca hacer una investigación profunda sobre el funcionamiento de los servicios digitales, para poder así catalogarlo como algo negativo e implementar las prohibiciones necesarias.



Expone el parlamento europeo que los servicios que usan el scroll infinito “explotan las vulnerabilidades de las personas para captar su atención y monetizar sus datos”. Cabe recordar que el mismo creador del sistema, Aza Raskin, ha admitido que se arrepiente de su creación, pues compara sus efectos adictivos con los de la cocaína.



“Ninguna autodisciplina puede vencer el diseño adictivo al que todos estamos sujetos hoy. El mal uso de los teléfonos in­teligentes afecta la capacidad de atención y el desarrollo del cerebro desde una edad temprana. Es uno de los de­safíos de nuestro tiempo. Si no tomamos medidas ahora, tendrá un enorme impacto en las generaciones venideras”, expuso Kim Van Sparrentak, el holandés ponente del proyecto.



“Ya contamos con normas estrictas en materia de salud y seguridad para los alimentos, el alcohol y el tabaco para proteger nuestra salud. La UE debe abordar ahora el diseño adictivo”, agregó Van Sparrentak.



El proyecto tuvo 38 votos a favor de parte de los eurodiputados, y ninguno en contra, lo que oficialmente le da luz verde a la investigación y al próximo planteamiento de prohibiciones.



Cabe recordar que esta no sería la primera vez que la UE interviene con los desarrollos de la tecnología, pues hace poco, por ejemplo, ganó una demanda que obligó a Apple a implementar el cargador tipo C.

