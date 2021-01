Buscan cuidadores para una isla paradisíaca en Irlanda

Buscar oportunidades laborales en este inicio de año es tal vez una de las actividades más comunes y, debido a la pandemia, una gran cantidad de gente se encuentra desempleada en este momento, no solo en Colombia, sino también en el mundo.



(Lea también: Conozca cómo aplicar a las 1.600 vacantes que tiene el Inpec).



Es por eso que hay que tener presentes las últimas movidas del mercado laboral y permanecer atentos a las ofertas laborales.



Hay una que ha causado sensación en las redes sociales no solo porque es una propuesta un tanto exótica, sino porque implica un viaje que incluso para los más aventureros puede ser sorprendente.

El puesto es, palabras más, palabras menos, de administradores turísticos de una cafetería y cuatro casas vacacionales en la Great Blasket Island, una de las islas Blasket (en Irlanda), que se caracteriza por ser montañosa y poco habitada.



(Le recomendamos: Así puede sacar una visa para trabajar en Estados Unidos).



Sus paisajes son muy reconocidos en Europa y su atractivo turístico está ligado a su impresionante historia, pues conserva las ruinas de construcciones hechas por antiguos pobladores.

(¿Nos lee desde la app? Vea la publicación aquí.

¿Cuáles son las condiciones?

Lo que se busca es una pareja que pueda convivir en un mismo espacio y que sea muy "trabajadora". El período de trabajo se desarrollará entre el próximo 1° de abril y el 1° de octubre de este año. Todos los gastos básicos de alimentación están cubiertos, pero "los artículos de tocador" no.



Igual pasa con el viaje hasta la isla, que corre por cuenta de los nuevos trabajadores. Entretanto, el salario no se especifica, pues la oferta señala que se negociará más adelante.



(Además: Nueva multinacional llega a Colombia y estas son las ofertas que tiene).



Aunque se trata de un paraje paradisíaco, los propietarios del lugar, Billy O’Connor y Alice Hayes, aseguraron que "no es un trabajo de vacaciones", pues puede ser muy intenso debido a la cantidad de visitantes que se reciben. Los meses más duros pueden ser junio, julio y agosto, debido a que esa es la temporada vacacional en Europa.

(En caso de que nos visite desde la app, vea la foto aquí).



Las labores pueden ser tan fuertes, que los dueños señalan que en ocasiones deben buscar apoyo extra de una o dos personas. Y los días libres están determinados por el clima, pues si hay una temporada en la que no puedan acudir viajeros, no habrá mucho para hacer en la isla.



(Siga leyendo: Colombianos podrán ingresar a Indonesia sin visa).



Entre las actividades principales están "reunirse y saludar a los huéspedes durante la noche, servir té y café a los visitantes del día y asegurarse de que se cumpla el día a día", reza la oferta. Además, también se debe mantener la limpieza de las cuatro cabañas y la cafetería de manera constante.

De otro lado hay unos requisitos mínimos que son muy importantes antes de aplicar a la oferta: el dúo debe saber hablar inglés con fluidez y, si no pertenece a un país de la Unión Europea, debe tener una visa de trabajo.



Debido a que este es un puesto muy apetecido, Billy y Alice, los dueños, señalaron que el año pasado tuvieron problemas porque recibieron demasiadas hojas de vida en su correo electrónico, así que aseguraron que para este año pondrán un límite a la cantidad de solicitudes.

(Si nos lee desde la app, vea la publicación aquí).



"Lo lamentamos mucho si usted pierde la oportunidad esta vez. Habrá puestos futuros, así que asegúrese de seguir nuestras páginas de redes sociales para obtener más actualizaciones", señalaron en un mensaje que acompaña a la oferta.



Para inscribirse, puede llenar el formulario que se encuentra en este enlace.



Es fundamental que tenga presente que la fecha de cierre de inscripciones es el próximo 22 de enero. Asmismo, si tiene alguna pregunta o quiere más detalles sobre la oferta, puede ponerse en contacto con los oferentes a través del correo jobs@greatblasketisland.net.



Tendencias EL TIEMPO