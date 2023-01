Alejandra Sánchez Barrero, mejor conocida como Alessandra Rosaldo, es una de las mujeres más conocidas en el mundo del entretenimiento internacional, no solo por su estable y admirable matrimonio con el actor Eugenio Derbez, sino por su éxito como cantante, compositora, actriz, bailarina y presentadora de televisión mexicana.



Hace unas horas el nombre de ella y el de su esposo se relacionó con el de la cantante colombiana Shakira, tras hacer una parodia del más reciente sencillo que lanzó la mujer en claboració del gran productor Bizarrap.



Esta canción que se titula "Music Session #53" al parecer, es una "tiradera" en contra de su ex pareja Gerard Piqué, su nueva pareja Clara Chía y hasta su ex suegra Montserrat Bernabeu.



La pareja de mexicanos aprovechó la situación y las diferentes polémicas para crear un nuevo himno en honor a las madres que sufren en silencio este tipo de situaciones.



"Aislin,Vadhir, José Eduardo, todos ellos, se parecen arto, yo quería algo diferente yo me chuté el parto, 23 horas pujando y Aitana es como tú, igualita que tú, tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos que tú. Ta madre", cantó Alessandra mientras Eugenio se vio de fondo haciendo las veces de Bizarrap.

En tal solo un par de horas el clip superó el 1,4 millones de likes y más de 12 millones de reproducciones. Los comentarios, en su mayoría, aplaudían la complicidad de la pareja y el mensaje que tiene la parodia la cual identifica a millones de mujeres en todo el mundo.



Alessandra dejó claro que no es más que una adaptación de una de las canciones más sonadas del momento con el que buscaron robarse unas cuantas risas en redes sociales pero que respetan el 100% el proceso de la barranquillera.