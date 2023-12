Eugenio Derbez fue 'detenido' en el aeropuerto de Nueva York: ¿qué pasó?

En el aeropuerto de Nueva York, Eugenio Derbez, famoso por su papel en 'No se aceptan devoluciones', vivió un incidente peculiar debido a un regalo inusual de una fanática.

El actor, quien estaba en Nueva York para participar en un programa de televisión, recibió un obsequio de una admiradora, apodada 'Lady Sandía', quien le entregó una sandía con su rostro meticulosamente tallado. Agradecido, Derbez expresó su admiración por el detalle artístico en un video de Instagram.

La sandía que le regaló una de sus seguidoras. Foto: Instagram: @ederbez

"Chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte; o sea, sí la talló en una sandia”, contó el mexicano en sus redes sociales.

Sin embargo, este regalo resultó ser un problema cuando intentaba regresar a Los Ángeles, su residencia actual.



En una serie de publicaciones en Instagram, Derbez relató cómo el personal de seguridad del aeropuerto detuvo su equipaje y le impidió abordar su vuelo debido a la sandía.

"Me tienen detenido, o sea, no detenido; me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló 'Lady sandía' en la calle”, relató el actor.

Derbez ya había anticipado que este incidente podía pasar, pero aún así decidió llevar la fruta consigo. “No sabía qué hacer con ella y dije: ‘¿Qué hago, me la llevo a Los Ángeles o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío? Entonces le puse mi firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente. El caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenido a la sandía y a mí", explicó entre risas.

El suceso, que Derbez narró con humor, terminó bien, y finalmente pudo continuar su viaje con la sandía. Cerrando la anécdota, compartió un video mostrando cómo guardaba la sandía en su refrigerador, con el mensaje "Fin de la historia", demostrando su aprecio por los regalos únicos de sus seguidores.

La historia terminó con un final feliz. Foto: Instagram: @ederbez

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal (México), y contó con la revisión de la periodista y un editor.