Shakira y la supuesta infidelidad de su expareja, Gerard Piqué, ha sido uno de los temas más polémicos y virales del actual año, pues para nadie es un secreto todos los acontecimientos que envuelven este hecho.



Todo parecía que había llegado a su final cuando la famosa cantante colombiana interpretó ‘TQG’ con la cantante de reggaetón Karol G, pero hace exactamente 24 horas la barranquillera ha detonado nuevamente las redes sociales, ¿por qué razón?

La expareja tiene dos hijos, MIlan y Sasha, los que cuentan con muchas virtudes, una de ellas, cantar. Foto: Instagram: @3gerardpique

(Tenemos para usted: Piqué saca su bruja: polémica 'revancha' contra Shakira tras el gesto hacia su mamá).

Pues, la intérprete de un sin fin de éxitos, ha publicado en su canal de YouTube un nuevo sencillo en el que sus hijos son los protagonistas, ya que cantan en compañía de su madre unas líricas que a muchos puede que les llegue al corazón.



Su nuevo tema tiene como nombre ‘Acróstico’ y en apenas unas horas, Shakira consiguió revolucionar su panorama musical, pues venía interpretando temas muy diferentes a su nueva canción, pero no solo eso, también sacudió el mundo del internet y de la crítica, por las nuevas indirectas hacia su ex pareja, Gerard Piqué.



Además, como ya sé mencionó, el hecho de que en el video la artista colombiana esté en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha, ha causado un sinfín de comentarios y críticas por la gran mayoría de personas que no se pierden ni un instante de todos los acontecimientos de la polémica del año.

La exposición de estos infantes ha causado un revuelo en las redes sociales, debido a que se rumorea que su padre Gerard Piqué no habría dado su aprobación para que esto sucediera, dándole la guerra a su ex pareja, pues Piqué, hace unos meses, también le dio viabilidad a su hijo mayor, Milan, en su nueva competía ‘La Kings League’, en uno de los programas que se transmiten por la plataforma de Twitch, algo que Shakira también habría reprochado.



Por esto, se ha tenido que pronunciar la abogada de la cantante, Pilar Mañé, quien fue interceptada por los reporteros del medio internacional ‘Europa Press’y aclaró ciertas dudas que han surgido por los sucesos de las últimas horas.



La licenciada afirmó que la presencia de los pequeños en el vídeo no generaría ningún tipo de conflicto con su padre, pues esto estaba retumbando tanto en las redes que los reporteros no dudaron en preguntar.

La abogada de Shakira sobre el vídeo la relación y los niños pic.twitter.com/VqPm38Dn14 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 16, 2023

(Siga leyendo: Shakira lanzó conmovedor video oficial de su sencillo ‘Acróstico’: canta con sus hijos).

Mañé, a su vez, dejó en claro que la intérprete “siempre hace todo bien” y por ello insiste en que en todo momento los niños están preservados en el nuevo sencillo de Shakira y según ella, esta situación no va a generar ningún problema entre la expareja, ya que actualmente estas dos personas (Shakira y Gerard Piqué) gozan de una estupenda relación, después de tantos meses en conflicto.



Por otra parte, la abogada de la artista colombiana admitió que desconocía la opinión de Gerard sobre la repentina aparición de sus hijos en el video que publicó su madre en todas sus redes, pero según últimos informes, por parte de algunos medios internacionales, al exfutbolista no le habría gustado para nada lo que hizo Shakira con sus hijos, puesto que se llegó a enterar de su participación en esta nueva canción al mismo tiempo que la gran mayoría de personas, así lo aseguró Lorena Vásquez periodista del programa televisivo español ‘Y ahora Sonsoles’.



"Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando este ha visto la luz", aseguró la periodista el mismo día del estreno de la canción.

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

(Le puede interesar: ¿Shakira dejó mal parado a Piqué? Acabó en un vuelo en aerolínea de bajo costo).

Esta comunicadora también aseguró en su programa, que el entorno más cercano del ahora presidente de la ‘Kings League’ le habría confirmado que él no sabía nada sobre la aparición de sus pequeños dos hijos en este nuevo sencillo, el cual está arrasando en el mundo de la música.



Por otro lado, ‘Acróstico’ su nueva canción, no para de ser reproducida en YouTube, puesto que en tan solo un día ya cuenta con 22 millones de reproducciones y 2,1 millones de likes y por supuesto miles de comentarios por lo amorosa, melancólica y tierna que es su nuevo sencillo.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

