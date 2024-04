La creciente conectividad digital, paradójicamente, no ha logrado mitigar los efectos nocivos de la soledad en la salud, según un reciente estudio.

El año pasado, el ministro de Salud Pública de los Estados Unidos, Vivek Murthy, difundió un extenso informe de 82 páginas que abordaba la “epidemia de soledad y aislamiento".

En este documento, resaltó que aproximadamente uno de cada dos adultos en Estados Unidos reporta sentirse solitario, y detalló los graves impactos en la salud que esto conlleva. "La soledad va más allá de ser simplemente una sensación desagradable", expresó.

Enumeró que está vinculada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, demencia, accidente cerebrovascular, depresión, ansiedad y muerte prematura, con un efecto comparable al de fumar hasta 15 cigarrillos al día.

La soledad acelera el envejecimiento biológico, advierte un nuevo estudio

El informe, publicado en la revista científica Journal of the American College of Cardiology: Advances, revela una alarmante relación entre el aislamiento social y el envejecimiento biológico acelerado.

Investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos descubrieron que la sensación de aislamiento está vinculada a un proceso de envejecimiento biológico prematuro, lo que significa que el cuerpo envejece más rápido de lo que debería, lo que a su vez aumenta el riesgo de mortalidad temprana.

Este estudio, basado en datos de 280,000 adultos que recibieron atención ambulatoria entre 2019 y 2022, reveló que aquellos con mayores niveles de aislamiento social presentaban una marcada diferencia entre su edad cronológica y su edad biológica, independientemente de su edad y género.

Durante estas instancias, los participantes respondieron a un cuestionario centrado en los determinantes sociales de la salud, que incluyen factores sociales, económicos, culturales y otros aspectos que impactan en la aparición de enfermedades y problemas de salud en la comunidad.

Además, los voluntarios se sometieron a un electrocardiograma, un procedimiento médico que evalúa la actividad eléctrica del corazón.

Los resultados fueron obtenidos mediante la utilización de una inteligencia artificial que evaluaba la edad biológica a partir de los resultados de electrocardiogramas. Además, se estableció un Índice de Red Social basado en la frecuencia de participación en actividades sociales y la calidad de las interacciones personales, entre otros factores.

"Este estudio resalta la interacción crítica entre el aislamiento social, la salud y el envejecimiento. El aislamiento social combinado con condiciones demográficas y médicas parece ser un factor de riesgo significativo para el envejecimiento acelerado", advierte Amir Lerman, cardiólogo de la Clínica Mayo y autor principal del estudio.

Y agrega: "Sin embargo, sabemos que las personas pueden cambiar su comportamiento: tener más interacción social, hacer ejercicio regularmente, tener una dieta saludable, dejar de fumar, dormir adecuadamente, etc. Hacer y mantener estos cambios puede ayudar mucho a mejorar la salud en general".

¿Cuál es la relación entre la soledad, la vejez y la muerte?



Según los investigadores estadounidenses, en el estudio se identifican "dos procesos biológicos clave" que respaldan la relación entre la soledad y el envejecimiento. Indican que el aislamiento social afecta la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, lo que resulta en un aumento de los niveles de cortisol en el cuerpo humano.

Aunque el cortisol es una hormona necesaria, su exceso puede causar daño. Además, mencionan que la soledad activa genes proinflamatorios, lo que conduce a un estrés oxidativo en los tejidos vasculares.

"Por otro lado, el aislamiento social se asocia con una mayor probabilidad de comportamientos de riesgo para la salud, como fumar, consumo de alcohol, dieta poco saludable e inactividad física, además de una baja adherencia a la medicación, lo que agrava las condiciones médicas", finalizan.

Compartir La soledad, según estudios anteriores, se ha relacionado con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte a nivel mundial. Foto:iStock.

Estos hallazgos refuerzan las advertencias anteriores sobre los impactos negativos de la soledad en la salud. En 2023, el ministro de Salud Pública de EE.UU., haciendo eco de investigaciones previas, comparó la conexión social con una necesidad humana fundamental, esencial para la supervivencia, equiparable a la alimentación y el refugio.

"Nuestros ancestros distantes dependían de otras personas para ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas. (...) A pesar de los avances actuales que nos permiten vivir sin interactuar con otros (por ejemplo, entrega de alimentos, automatización, entretenimiento remoto), nuestra necesidad biológica de conectarnos continúa", informó.

La soledad, según estudios anteriores, se ha relacionado con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte a nivel mundial.

Además, investigaciones han demostrado que la soledad incrementa el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular hasta en un 30 %, especialmente en personas mayores y en la generación Z, tal y como lo afirma un grupo de investigadores afiliados a la Asociación Americana del Corazón.

Una investigación de la Universidad de Harvard identificó a la generación Z como la más propensa a experimentar soledad, atribuyendo este fenómeno al uso extensivo de redes sociales y a una menor participación en actividades personales significativas.

En cuanto a las personas mayores, los científicos señalan que la viudez y la jubilación son factores que contribuyen significativamente al aumento del aislamiento en esta población.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El País Uruguay (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.