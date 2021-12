Algunas personas creen que ser atractivo puede tener diferentes beneficios a nivel personal, profesional, familiar, entre otros. Es decir: la vida se les hará más fácil y, por ejemplo, tendrán mayores posibilidades de contar con buenos salarios, en comparación con los individuos que físicamente no llaman la atención.



Pero, “¿existe realmente una bonificación a la belleza y una penalidad a la fealdad sobre las ganancias?”, se preguntaron Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics and Political Science, y Mary Still, de la Universidad de Massachusetts, en Boston.

Los investigadores desarrollaron el estudio en los últimos años y dieron a conocer los resultados en la revista especializada ‘Journal of Business and Psychology’.



Para sorpresa de muchos, Kanazawa y Still encontraron que las personas ‘menos agraciadas’ tienen más probabilidades de ser ricas o tener buenos ingresos.



¿Qué es la bonificación por la belleza?

El estudio partió de la idea de que los “empleados menos atractivos son discriminados y reciben un pago menor en sus trabajos”, pues las empresas preferirían tener individuos guapos en sus equipos.



Las personas ‘más agraciadas’ generarían mejores opiniones y, gracias a ello, se cree que se les pueden abrir buenas puertas en el ámbito laboral. Eso sí, tal idea proviene de un imaginario social que no se ha detallado.



“Sería difícil explicar por qué los jefes, compañeros y clientes discriminan a los trabajadores poco atractivos más que lo hacen con trabajadores poco atractivos”, se lee en el documento de la investigación.



Una creencia que no se pudo comprobar es que las personas ‘más agraciadas’ tendrían buenas oportunidades en el ámbito laboral. Foto: iStock

Los resultados

Los expertos analizaron los datos de Add Health, un estudio publicado con anterioridad que entrevistó a 20.000 jóvenes estadounidenses entre los 16 y 29 años, quienes también fueron categorizados por su atractivo físico.



Sin embargo, la belleza no ocupó el foco principal del análisis porque Kanazawa y Still añadieron nuevas cualidades: salud (qué tan vigoroso y enérgico se es), inteligencia (las capacidades intelectuales para desarrollar un trabajo) y cinco rasgos de la personalidad (franqueza, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo).

Las personas feas ganan más si cuentan con otra serie de cualidades. Foto: iStock

Los más sanos, inteligentes, con más conciencia, rasgos de personalidad más extrovertidos y menos neuróticos ganan significativamente más que otros FACEBOOK

Así concluyeron que había “evidencia de que prima la fealdad”.



“Los encuestados más sanos, inteligentes, con más conciencia, rasgos de personalidad más extrovertidos y menos neuróticos ganan significativamente más que otros”, puntualizaron.



Otra de las creencias que no lograron comprobar los investigadores era que las mujeres bellas tenían más probabilidades de casarse a temprana edad y abandonar su trabajo antes de los 29 años. En este primer acercamiento no es así.



Los hallazgos, según los autores, podrían aportar significativamente a la economía laboral. “La discriminación, ya sea intencional o accidental, sobre la base de criterios arbitrarios que no tiene asociación estadística con la productividad del trabajador, disminuye la eficiencia y la productividad de las organizaciones a largo plazo”, sostuvieron.



Así las cosas, puede que se tenga una ‘gracia’ corporal, pero sin salud, inteligencia y características extrovertidas no se logrará mucho.

