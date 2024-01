Revelan cuál es el horario ideal para desayunar y por qué

Mantener una buena salud implica más que una dieta equilibrada, también es crucial considerar el momento en que se consume la primera comida del día. Un estudio arroja luz sobre cuál es el horario ideal para desayunar sin que esto afecte negativamente su peso.



Le proporcionaremos las claves para un desayuno saludable y cómo el horario adecuado puede hacer la diferencia.

¿A qué hora debo desayunar?

La relevancia de establecer un horario específico para su desayuno radica en cómo ese momento puede influir en el funcionamiento de su metabolismo, especialmente durante la digestión y absorción de nutrientes.



Un estudio publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition' reveló que existe una hora óptima para desayunar si desea evitar el aumento de peso.



Para llevar a cabo la investigación, se reclutaron 283 participantes con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años, quienes se dividieron en dos grupos: aquellos que desayunaban a una hora específica y aquellos que normalmente no desayunaban.

Un estudio dejó en evidencia cuál es la hora recomendada para ingerir la primera comida del día y que no impacte de manera negativa en el peso. Foto: iStock

El primer grupo recibió la recomendación de desayunar entre las 9 y las 10 de la mañana todos los días. Esta sugerencia demostró ser efectiva en la consecución de los objetivos de control de peso, aunque el estudio no proporcionó conclusiones definitivas sobre el tipo de desayuno que debería consumirse.



Por otro lado, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el desayuno es la comida más importante del día, ya que rompe el ayuno nocturno y proporciona la energía necesaria para las actividades cotidianas. Además, ayuda a prevenir enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.



Recomendaciones para el desayuno

Julia Salinas, nutrióloga clínica, compartió valiosos consejos para un desayuno equilibrado y nutritivo en la revista UNAM Global.



En el desayuno, es fundamental incorporar una porción de carbohidratos, preferiblemente de grano integral y en una cantidad de 30 gramos, ya que de esta manera se obtienen los carbohidratos, fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales que el cuerpo necesita.



Además, se debe incluir un lácteo, como yogur o leche, que aporta proteínas y calcio para fortalecer los huesos. Una porción de fruta también es esencial, ya que contribuye a una mejor digestión.

La avena se recomienda más a horas tempranas, como el desayuno. Foto: iStock

Opcionalmente, se puede agregar otra fuente de proteína, como huevo o jamón de pavo, que ayudará a mantener la saciedad hasta la hora del almuerzo.

