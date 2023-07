Actualmente, la competencia laboral ha aumentado, dado que, con el pasar de los años, miles de personas se han puesto en el trabajo de profesionalizarse cada vez más, con el fin de poder acceder a mejores oportunidades laborales y económicas.



Lo anterior, ha causado que algunos trabajadores sacrifiquen su salud física y mental por alcanzar la búsqueda del éxito, para mejorar y superar aquellos retos que impide que pueda sobresalir en el trabajo y alcanzar los objetivos esperados.

Es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo: un estado de agotamiento físico o emocional

Lo que preocupa a la ciencia es que, el hecho de que las personas no alcancen sus objetivos laborales, caigan en el burnout, que, según la Clínica Mayo, "es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo: un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una sensación de logro reducido y pérdida de identidad personal”.



Este síndrome es capaz de afectar al "10 % de los trabajadores y, en sus formas más graves, a entre el 2 % y el 5 %", según confirmó el medio El País. Ocasionado que, quienes lo padecen, no puedan disfrutar de un ambiente laboral tranquilo y ameno



De acuerdo con lo anterior, la estratega de negocios y coach de líderes, Tracy Wik, escribió para la revista Harvard Business Review, un artículo en el que explicó que "más del 60% de los empleados están desconectados en el trabajo".



Pero eso no es todo, dado que, según una encuesta global realizada por Gallup, citado por Wik, alrededor del 44 % de los trabajadores se sienten agotados, exhaustos y cansados.



Asimismo, "más del 50 % de la Generación Z y los jóvenes de la generación del milenio están más agotados que sus pares mayores", según el artículo publicado por Wik.

¿Por qué sucede esto?

Wik afirmó que, de acuerdo con los entrenamientos que ha realizado con gente profesional de todas las edades, descubrió que el bienestar físico y mental depende de que las personas se sientan empoderadas en su trabajo,



De acuerdo con lo anterior, el artículo de Harvard dio a conocer tres estrategias para evitar no caer en el burnout laboral. Le contamos.

Encuentre formas pasivas de recibir reconocimiento

Lo ideal es reconocer su trabajo. Foto: iStock

Para nadie es un secreto que, cuando las personas dan todo de sí mismas en el trabajo, los esfuerzos no son reconocidos, lo que causa desmotivación y, por ende, desconexión por el trabajo.



De la misma forma, también puede ocasionar que la gente deje de trabajar como de costumbre, es decir, pierdan el mérito por hacer las cosas bien y de la mejor manera. Por lo tanto, Wil recomienda las siguientes estrategias para que su trabajo sea reconocido:



- Asegúrese que su jefe note los buenos comentarios que recibe por parte de personas ajenas al ámbito laboral.



- No tenga miedo de dar a conocer su trabajo y merito, dado que, en ocasiones, puede ser una forma para que entre compañeros se animen unos a otros, según el artículo.

Demuestre su sobre entrega de forma selectiva

Lo anterior, tiene como objetivo que los trabajadores logren desarrollar "la identificación y priorización de sus roles para que el trabajo sea más reconocido por su gerente y su organización", según el artículo publicado por Wil en la revista de Harvard.



Asimismo, lo ideal es que consulte con su jefe los objetivos de la empresa y del equipo, con el fin de que pueda trabajar en ellos específicamente y su esfuerzo pueda ser reconocido sin necesidad de desgastarse física y mentalmente.

Priorice los roles en su trabajo para que no se desgaste, según artículo de Harvard. Foto: iStock

Manténganse conectado

Es válido reconocer el agotamiento que puede estar padeciendo, por lo tanto, lo ideal es generar estrategias de comunicación con sus colegas, con el objetivo de crear un sentido de pertenencia con el trabajo y así lograr que la experiencia del estar allí sea más gratificante, según el artículo.

Según un estudio de Harvard tener amigos contribuye a la felicidad, pues son ellos el soporte en los momentos difíciles. Foto: iStock

