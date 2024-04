Estudiar en Australia: el evento educativo con universidades en Bogotá que lo hará posible

Este sábado 13 de abril, a partir de la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo en el hotel Hilton de Bogotá el RoadShow, una destacada feria latinoamericana para estudios en Australia, donde los interesados pueden ver la amplia oferta académica que tienen 15 de las principales universidades australianas, las cuales son reconocidas a nivel mundial.

Esta feria tiene el objetivo de brindar información precisa a los interesados, permitiéndoles tomar decisiones más informadas. Acá las personas podrán encontrar una variedad de costos y programas de estudio, incluyendo oportunidades de becas y financiamiento.

EL TIEMPO tuvo la oportunidad de conversar con Yamileth Otero, CEO de LAE Educación Internacional, quien destacó las oportunidades que ofrece Australia para los colombianos, así como los puntos claves para tener una experiencia académica exitosa en las universidades.

LAE Educación Internacional tiene 26 años de experiencia y se dedica exclusivamente a promover estudios en Australia, representando a 800 instituciones en países anglófonos. Tiene una amplia gama de programas académicos los cuales van desde cursos de inglés hasta doctorados, y ofrece asesoramiento sobre aspectos migratorios a través de socios especializados.

Según Otero, en esta ocasión las personas podrán encontrar cursos cortos de seis u ocho meses que rondan los 15 millones de pesos, sin incluir gastos de vida. De tener encuentra que Australia también permite tener un trabajo part-time, lo que puede cubrir entre el 80 y el 90 por ciento de los gastos de vida.

Por otro lado, los costos de los posgrados oscilan entre 70 y 75 millones de pesos al año, pero Otero destacó las oportunidades laborales que ofrece Australia para recuperar la inversión. El promedio de enganche laboral está entre tres y seis meses, con un alto porcentaje de estudiantes colombianos que deciden quedarse en Australia después de graduarse.

¿Qué universidades están dentro de la oferta académica?

Parte de las universidades presentes son The University of Queensland, University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney, Monash University, The University of New South Wales y The University of Adelaide.

Para obtener detalles sobre la inscripción y más información del evento, los interesados pueden dirigirse a la cuenta de Instagram: @lae_edu o visitar la página oficial de LAE International Education en sus redes sociales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

