Estudiante revela cuánto gana en propinas en Hooters en un día malo

“¿Cuánto hago en un día en Hooters, versión ‘día lento’?”, preguntó una influencer latina, quien trabaja en la reconocida cadena de restaurantes, a sus seguidores en la red social Tik Tok. En el video, la joven deja ver la cantidad de dinero que alcanza a recibir en propinas a pesar de ser un día con pocos clientes.

Mariangel Zafra suele mostrar en sus redes sociales varios aspectos de su vida privada y laboral. Sus más de 380 mil seguidores constantemente le preguntan sobre sus jornadas de trabajo siendo mesera en Hooters, pues este parece ser un tema bastante viral y que genera inquietud en su comunidad.

Por esto, el pasado 15 de marzo, Zafra, publicó un video en el que muestra qué tan bueno es trabajar en este restaurante cuando es "un día lento", o con pocos clientes. Era un día miércoles y su horario iba de 11 a.m. a 5 p.m., ¿cuánto cree que alcanzó a recibir en propinas?

Siendo el mediodía, a una hora de haber empezado, Zafra ya había recibido 15 dólares de su primera mesa, 5 dólares de la segunda, otros 20 de la tercera, 20 más en efectivo y finalmente un grupo de tres personas le dio 8 dólares por cada uno (24 dólares).

"3 de la tarde: una mesa me dejó 20 dólares, la siguiente me dejó 5, esta me dejó 20 más y otra también fue de 5", enseñó la joven en su grabación.

Con apenas cuatro horas de haber iniciado su jornada, Mariangel ya había alcanzado a recoger 134 dólares únicamente en propinas, fuera de su salario base.

Finalmente, para las 5 de la tarde, cuando acabó de trabajar, la joven estudiante contó que los últimos clientes le dejaron 88 dólares.

Es decir, a pesar de ser un "día lento", alcanzó a recibir poco más de 200 dólares.

