Cada día son miles los videos que se hacen virales en TikTok, muchos de ellos sobre anécdotas curiosas contadas por sus propios protagonistas. Ese es el caso de David Márquez, un joven que narró en esa plataforma la historia que vivió su amigo tras pagarle a alguien para que le ayudara a resolver un examen y sacó cero.

El estudiante, identificado como Diego Olaya, aparece en el video su amigo, quien no puede controlar la risa por lo que le sucedió. En la grabación explican que el joven debía presentar un parcial virtual y necesitaba sacar un 4 para pasar la materia, por lo que decidió pagarle a alguien para que le ayudara.



(Lea también: Francy revela cómo fue millonario robo en su casa: ‘Tumbaron hasta la pared’).

No entiendo la verdad que pudo haber pasado, entonces claro que tienes derecho a la garantía FACEBOOK

TWITTER

Aunque el universitario estaba convencido de haber contratado a un experto en el tema, todo parece indicar que fue estafado, pues todas las respuestas fueron incorrectas y su nota en el examen fue cero, por lo que perdió la materia.



Tras recibir la calificación, Olaya le reclamó a la persona que había contratado y le pidió garantía por lo que había pagado. En el video que se viralizó en TikTok los jóvenes mostraron la conversación con esa persona.



"Uy, amigo, lo siento mucho. No entiendo la verdad que pudo haber pasado, entonces claro que tienes derecho a la garantía", respondió la persona a quien Olaya le pagó para resolver el examen.



(Puede leer: Mujer fingió embarazo para no terminar con su pareja: mostró fotos falsas).



"Como te comento, entonces en nuestra página ves todos los requisitos para la garantía. Por supuesto que no debes cancelar el excedente", añadió la persona contratada.



Además, Olaya cuenta en el video otra respuesta que el hombre le dio: "Otra vez vuelve y me dice 'Sin embargo, como te dije, estamos comprometidos con la transparencia y la honestidad al cliente, por eso no te garantizamos una nota en concreto como te mencioné al inicio'", contó el universitario.

La grabación, que acumula más de 160 mil 'likes' y más de 2 mil comentarios en la plataforma de videos, ha recibido todo tipo de comentarios. Algunos internautas se han reído del hecho, mientras que otros aseguran que es justo que perdiera el examen por haber intentado hacer trampa.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias