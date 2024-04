Estudiante de nutrición ‘peinó’ al Dr. Bayter sobre supuesto ‘daño’ de comer banano

El doctor Jorge Bayter, es una de las personalidades más polémicas del país, pues en diferentes ocasiones ha comentado que comer frutas no es bueno para la salud. Recientemente, el doctor comentó que las personas no deberían comer banano, pues este no tiene beneficios.

“El banano tiene 23 g de carbohidratos, por cada 100 g, o sea tiene más carbohidratos que la caña de azúcar (…) de los cuales el 50% es fructosa, glucosa y sacarosa. O sea estamos hablando de que esto es azúcar pura, (…) pero lo peor es que fructosa se hizo para tener hígado graso”, comentó el doctor en un video en sus redes sociales.

Asimismo, comentó que los deportistas tienen prohibido comer esta fruta, pues los puede soltar del estómago en las competencias. “Señores yo quiero invitarlos a que nunca en la vida vuelvan a comer un banano entero”, enfatizó.

Este clip generó gran controversia en las redes sociales y una estudiante de Nutrición y dietética de la Universidad Nacional realizó un video desmintiendo que el banano es malo para la salud.

“Veamos en 100 g de banano si vamos a encontrar 23 g de carbohidratos, sin embargo, la mayor parte de estos no son fructuosa, sino que es almidón”, empezó explicando la joven estudiante.

Seguido a esto, explicó que el almidón es un carbohidrato complejo que está presente en una gran variedad de alimentos como cereales, legumbres y frutas, además, este tiene un proceso más lento de digestión.

Por otro lado, la glucosa y fructosa son azúcares simples de fácil absorción, pero esto no hace que el banano sea malo, pues no es lo mismo los azúcares de alimentos vegetales a los ultraprocesados de los dulces.

En tres minutos, una estudiante de pregrado en nutrición y dietética le da una clase magistral sobre bioquímica de alimentos y nutrición al sin vergüenza del Dr. Bayter.



Vale la pena verlo y compartirlo😉. pic.twitter.com/MPDdt2kTk9 — Juan Camilo Mesa (@ElNutriDice) April 10, 2024

También destacó que las frutas no solo tienen carbohidratos, sino que también fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo.

“El banano además de carbohidratos, que son la principal fuente de energía durante el ejercicio de alta intensidad, también tiene potasio y magnesio, estos son minerales que intervienen en la contracción muscular y la función nerviosa. El potasio además ayuda a prevenir calambres, contribuye al equilibrio de los líquidos y mantiene los niveles de presión arterial”, explicó.

Por último, comentó que un banano promedio tiene 3 g de fibra y que es muy poco probable que este genere diarrea, pero siempre se tiene que hacer una prueba antes de hacer ejercicio, pues todos los cuerpos son diferentes.

“Recuerda verificar la información que vez en redes sociales con fuentes confiables como la OMS, OPS e institutos nacionales de salud o con tu nutricionista de confianza”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

