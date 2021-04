¿Está muy tenebrosa? Vea el tráiler de la última parte de 'El Conjuro'

El universo cinematográfico de 'El Conjuro' tiene una nueva entrega que desde ya genera expectativa entre los fanáticos del cine de terror.



De hecho, desde la última película de la saga, estrenada en 2016, hubo constantes preguntas sobre el siguiente largometraje de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que protagonizan las producciones.



En 2017, se empezó a fraguar el guion del tercer filme de 'El Conjuro' y en 2019 finalmente se dio a conocer la fecha de estreno: estaba programado para el 11 de septiembre del 2020, pero tuvo que ser aplazada a causa de la pandemia del coronavirus que azotó con fuerza la industria del cine.



El lanzamiento, entonces, se pospuso para junio de 2021 y ya se dio a conocer un tráiler que ha dado mucho de qué hablar.



El clip comienza con un transeúnte andando con la mirada desorbitada por una carretera de Estados Unidos. Un policía lo detiene y se da cuenta de que está ensangrentado.



Se trata de 'Arne Cheyne Johnson', un asesino que se declara inocente porque señala que estaba poseído cuando mató a una persona. Es decir, esta vez los Warren tendrán que hacer su trabajo en medio de una atmósfera judicial, que tiene todos los sustos pertinentes.



"Nuevamente, estamos empujando a nuestros personajes a lugares a los que no han ido, pero la película será una adición realmente agradable", le dijo Patrick Wilson, quien hace el papel de Ed Warren, a 'The Hollywood Reporter'.



'El Conjuro 3: el Diablo me obligó a hacerlo' es la octava película del universo cinematográfico de 'El Conjuro', que incluye una aterradora lista de largometrajes: 'El Conjuro' (2013), 'Annabelle' (2014), 'El Conjuro 2' (2016), 'Annabelle 2: la creación' (2017), 'La monja' (2018), 'La maldición de la llorona' (2019) y 'Annabelle 3: vuelve a casa' (2019).

