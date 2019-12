Mia Khalifa y actrices que se arrepintieron de trabajar en cine porno

@miakhalifa en Instagram

Mia Khalifa



La libanesa, de 26 años, trabajó por más de un año en la industria pornográfica convirtiéndose en la actriz porno más popular del mundo en su año de debut (2014). Khalifa ha empezado varias discusiones tras algunas polémicas.





En su momento, grabó un video pornográfico en el que aparecía con un hiyab (velo islámico), generando controversia. También, su relación con Robert Sandberg con quien se casará, ha sido muy criticada por tener un noviazgo y un futuro matrimonio después de ser una estrella de la pornografía.



A pesar de todas las polémicas, el mensaje de Khalifa es claro. Después de su retiro del porno, sufrió problemas de autoestima a raíz de todos los problemas que padeció por actuar alguna vez en una película para adultos. "Siento que todos me ven desnuda todo el tiempo. No puedo ir a una entrevista de trabajo sin pensar en que la persona que me habla me está sexualizando", confesó.



Ahora es empresaria y envía mensajes de apoyo a las actrices porno y hace un llamado público para evitar que jóvenes entren a esta industria.