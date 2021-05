Estrellas del cine y la TV que quedaron en la ruina

La fama suele relacionarse con el éxito y el dinero. Sin embargo, también trae consigo diversas situaciones que amenazan la carrera de cualquier celebridad.

Es el caso de los actores de este listado, quienes han estado a punto de perderlo todo por el despilfarro de su fortuna, sus costosos divorcios y otras razones escabrosas.

Charlie Sheen

La historia de Charlie Sheen y su abuso de las drogas y el alcohol es una de las más conocidas dentro de la industria de Hollywood. Tales excesos lo llevaron a rehabilitación en 2010 y, tras ello, su carrera cayó en picada.



Sheen es un actor estadounidense, de 55 años, hijo del también actor Martin Sheen. Debutó en la gran pantalla al ser parte de la película ‘Red Dawn’ (1984).

En 2011 fue despedido de ‘Two and a half men’ (2003), comedia televisiva de Warner Bros. la cual protagonizó junto con Jon Cryer y Angus T. Jones.



En ese entonces, el portal de entretenimiento ‘TMZ’ reveló que Sheen dijo: "Odio violentamente a Chaim Levine (Chuck Lorre, guionista de la serie)”. Además, se refirió a él como un ‘estúpido’ y aseguró que con esa palabra apenas estaba "siendo cortés".



Luego de ese vergonzoso episodio la producción contrató a Ashton Kutcher para reemplazarlo y la serie continuó por cuatro años más.



Desde entonces, la carrera de Sheen no ha conseguido despegar de nuevo.

Kim Basinger

La actriz estadounidense cayó en bancarrota después de adquirir un terreno de 710 hectáreas.



De acuerdo con el diario español ‘El Mundo’, pretendía construir un parque de diversiones en dicho lugar, cuyo costo fue de unos 20 millones de dólares (74 mil millones de pesos).



A eso se sumó el divorcio con el actor Alec Baldwin, el cual resultó muy costoso y la llevó a vender el terreno en apenas el 10 % de su valor original.



Hace poco se supo que tuvo que vender otra propiedad para adquirir al menos un ápice de la estabilidad económica del pasado.

Basinger alcanzó la fama, entre otras producciones, por haber actuado en una de las películas de James Bond ‘Nunca digas nunca’ (1989) y por ser parte del elenco del largometraje de ‘Batman’ (1989), dirigido por Tim Burton.

Robert De Niro

Robert De Niro, conocido por películas como ‘El Padrino’ (1974), ‘Taxi Driver’ (1976), ‘Pasante de moda’ y ‘El Irlandés’ (2019), se declaró en quiebra hace pocas semanas por los efectos de la pandemia.



Estas dificultades, derivadas de las medidas restrictivas por covid-19, se sumaron al divorcio con la actriz Grace Hightower, el cual lo puso a 'escarbar en los bolsillos'.

Grandes amores ROBERT DE NIRO y GRACE HIGHTOWER pic.twitter.com/9b6W1Q8gOt — María José Acuña (@mariajo_abel) February 4, 2016

La disputa legal ha sido cubierta por diversos medios a nivel mundial, los cuales afirman que la actriz reclamó la mitad de la fortuna de De Niro, que ascendería a 500 millones de dólares.

Nicolas Cage

En 2018 se conoció que el protagonista de filmes como ‘Ghost Rider’ (2007) y ‘La leyenda del tesoro perdido’ (2004) pasaba por una difícil situación económica.



Tras varios matrimonios fallidos, la estrella de Hollywood gastó su fortuna sin tener mesura.

Nicolas Cage en 2005. Foto: Lucy Nicholson. AFP

Según el diario español ‘El País’, Cage compró 15 casas y objetos excéntricos como un cráneo de dinosaurio, una colección de cómics de 1,6 millones de dólares (más de 5 mil millones de pesos) y una tumba en forma de pirámide.

Pamela Anderson

En enero de 2020, la actriz de ‘Guardianes de la bahía’ (1989) se casó con Jon Peters, un productor de cine.



Sin embargo, el matrimonio apenas duró dos semanas.



Dicha separación dejó al descubierto también la situación económica de Anderson: “Dejé todo por Pam. Ella debía casi 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlos, así que los pagué yo”, comentó Peters, según informó el portal ‘Page Six’.

Un representante de Pamela Anderson aseguró a ‘People’ que las afirmaciones eran falsas, sin embargo, nunca hubo un soporte concreto para confirmarlo.

Brendan Fraser

Fraser junto a la actriz británica Eliza Bennet en el pre estreno de una película. Foto: Jens Kalaene. EFE

El actor, famoso por protagonizar ‘La Momia’ (1999), se declaró en quiebra en 2013.



Medios especializados en el mundo del entretenimiento informaron que, tras la separación de Fraser de Afton Smith, en 2007, él tuvo que pagar una pensión muy alta a su familia.



Así mismo, ‘Daily Mail’ reveló, en 2013, que el actor intentó reducir su cuota alimentaria dado que no podía costearla.



De acuerdo con el medio, pagaba 900.000 dólares al año, lo que equivale a unos 3 mil millones de pesos.



“Estaba pasando por cosas que te moldean y cambian y para las que no estás preparado hasta que pasas por ellas", dijo Fraser en entrevista con 'GQ' al referirse a su crisis personal.



El actor estadounidense ha participado en más producciones cinematográficas como ‘La rosa venenosa’ (2019) y ‘Line of descent’ (2019), pero ninguna ha tenido tanto éxito como la trilogía de ‘La Momia’. De hecho, su carrera fue discreta después de encarnar al protagonista de las mencionadas cintas.

