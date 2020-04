Así han cambiado estas estrellas del cine desde su debut hasta hoy

Por medio de la 'pantalla grande', las audiencias pueden ver los cambios que han tenido las celebridades con el pasar de los años. Por sus largas trayectorias en el cine y la televisión, se ha podido evidenciar las modas, lo cambios de look y aspectos físicos diferentes de los artistas con el paso del tiempo.

Los actores y actrices de Hollywood son de los que más cambian, ya sea por gusto o por algún personaje, y aquí les mostramos cómo eran al momento de su debut y cómo están ahora algunos de ellos.

Natalie Portman

El primer gran papel de la actriz fue en la película 'León' también conocida en otros países como 'El perfecto asesino' o 'El profesional', estrenada en 1994. Foto: Columbia Pictures - AFP

La actriz estadounidense Natalie Portman es una de las mujeres más conocidas del cine. Inició su carrera en el año 1994, debutando en la película 'León'. Después de ese éxito, siguió protagonizando más producciones, como 'Beautiful girls' y 'Anywhere but here'.



También se ha destacado por ser productora, escritora y directora, y ha ganado diferentes premios, como un Óscar y un Globo de Oro.



La más reciente producción en la que participó fue 'Avengers: endgame' y para el año 2021 protagonizará 'Thor: love and thunder'.

Brad Pitt

Aunque el actor inició su carrera desde muy joven, su personaje de Rick en La cara oculta del sol, en 1988, fue uno de sus primeros protagónicos con los que recibió gran reconocimiento. Foto: Screen Media Ventures - AFP

El actor estadounidense Brad Pitt se ha caracterizado por tener una amplia trayectoria en el cine y la televisión. Inició su carrera artística participando en el programa 'Dallas', de la cadena 'CBS', y fue ascendiendo hasta posicionarse en la 'gran pantalla'.



Ha sido galardonado en los premios Óscar y en los Globos de Oro.



Tuvo relaciones sentimentales con otras actrices como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson inició su carrera actoral desde muy pequeña, una de sus primeras producciones fue 'Mi pobre angelito 3'. Foto: 20th Century Fox - AFP

La actriz estadounidense Scarlett Johansson inició su carrera artística debutando en la película 'North'. Después, siendo muy joven todavía, participó en 'The horse whisperer', 'Ghost world', 'Lost in translation', 'Home alomne 3' y 'Girl with a pearl earring', entre otras.



Ha ganado fama por su participación en las películas del Universo Marvel y por su actuación en 'Historia de un matrimonio'. Es la protagonista, además, de 'Black widow'

Angelina Jolie

Así se veía Angelina Jolie cuando protagonizó 'Cyborg 2' en 1993. Foto: Twitter: @AJolieSaurce - AFP

Angelina Jolie es una de las actrices más legendarias e icónicas que tiene la industria del cine y la televisión. La estadounidense se ha caracterizado por participar en diferentes y exitosas producciones, y también por hacer actividades y campañas que ayudan a las personas más vulnerables en todo el mundo.



Inició su carrera como modelo en diferentes videos musicales y en papeles secundarios, y luego debutó como protagonista en la película 'Cyborg 2', que hizo que se lanzara al estrellato y se consolidara como una de las mejores actrices del mundo. Ha sido galardona en los premios Óscar y en los premios Globo de Oro. Actualmente, se dedica a realizar diferentes actividades humanitarias en todo el mundo.

Johnny Depp

Una de las primeras producciones que le dio reconocimiento aJohnny Deep fue la película de terror de 1984, 'Pesadilla en la calle del infierno' también conocida como 'Pesadilla sin fin'. Foto: New Line Cinema - AFP

El actor estadounidense Johnny Depp inició su carera artística debutando en la película 'A nightmare on Elm street' y luego fue obteniendo papales protagónicos y secundarios en diferentes películas y series de televisión. En las producciones que más se ha destacado son en las del director Tim Burton como 'Sleepy hollow', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Sombras tenebrosas' pero el papel que más lo ha hecho famoso es la interpretación del pirata Jack Sparrow en la saga de películas 'Piratas del Caribe'.



Actualmente se destaca como productor, guionista y director. Su más reciente participación fue, en el año 2019, en la película 'Waiting for the barbarians', dirigida por el colombiano Ciro Guerra.

Adam Sandler

Asé se veía Adam Sandler (izq.) en 1995 cuando protagonizó la comedia 'Billy Madison'. Foto: Universal Pictures - Netflix

El actor estadounidense Adam Sandler se ha caracterizado por participar en producciones de comedia. Ha protagonizado la mayoría de películas de Hollywood de este género.



Las producciones en las que más se ha destacado son 'Embriagado de amor', 'Men, women and children', 'Funny people' y ' The Ridiculous 6'. Ha sido galardonado en diferentes ocasiones en los People's Choice y los Kids' Choice Awards.Actualmente, sigue actuando y se dedica a ser productor y guionista de diferentes películas animadas.

Jim Carrey

Así se veía Jim Carrey (izq.) cuando protagonizó ‘Ace Ventura' una serie de películas de 1994. Foto: Warner Bros. Pictures - AFP

El canadiense Jim Carrey es uno de los actores que se ha caracterizado por interpretar diferentes películas de comedia. Inició su carrera como humorista y comediante en diferentes bares y establecimientos nocturnos. Con la película con la que comenzó a tener reconocimiento fue 'Ace ventura'.



Ha participado en diferentes producciones como 'Batman Forever', ' Ace Ventura: when nature calls', 'Man on the moon', 'Yes, man', 'The bad batch' y 'Dark crimes'. En las más reciente producción que participo fue 'Sonic, la película', que se estrenó el presente año.

Megan Fox

Megan Fox Foto: AFP

La estadounidense Megan Fox inició su carrera artística muy joven, con la película 'Confessions of a teenage drama queen'.



Ha participado en películas como 'Transformers', 'Jennifer's body' y 'Tortugas Ninja'. En la más reciente producción en la que participó fue 'The battle of jangsari'.



Ha sido galardonada con diferentes reconocimientos en los Teen Choice Awards y los Spike Video Game Awards.



