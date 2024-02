Estrella el carro de su mamá y llora porque la dejarán 'sin herencia'

A través de las redes sociales, se viralizó la particular reacción de una joven que estrelló el carro de su madre contra la columna del parqueadero de un centro comercial en España.



El hecho suscitó los comentarios de algunos internautas que calificaron el acto de anecdótico, hasta de chiste por la manera en la que intentó arreglar el daño.

Según la mujer, esta no sería la primera vez que la choca el auto mientras intenta aparcar: "Le he chocado el coche a mi madre con una columna, porque no sé parquear, es la segunda vez que me pasa", dijo con angustiada al inicio del clip de Instagram.



"La primera me perdonó porque era una principiante, pero ya la segunda..., Siempre hay una columna que me impide hacerlo", añadió la joven.



Posteriormente, se evidencia cómo la chica con unos pañitos húmedos una botella de agua y unos marcadores morados, que eran del color del vehículo, intenta reducir y simular el rayón que este había sufrido al pasar cerca del poste de concreto.



En un inicio parece que su idea funciona, sin embargo, esta decide parar, tras caer en la cuenta de que el plumón no logra resarcir la apariencia del choque y que el regaño de su madre "será mayor al notar que ha sido marcado con un plumón".



"Mejor le dejo de pintar el coche porque si no se va a enfadar más. Juro que lo hice sin querer, me va a pillar y de paso me voy a quedar sin herencia", dijo la creadora de contenido Jana Quiles.



Frente al clip hubo varios comentarios de sus seguidores de que no perdieron oportunidad para comentar lo sucedido y de paso darle algunos consejos sobre qué decirle a su madre cuando vea el carro.



"Dile que le has dado un golpe terrible a coche que ha dejado la puerta destrozada. Así cuando lo vea dirá ah uf no era para tanto"; "El problema es que las columnas no te esquivan o el problema es que primero deberías practicar y aprender antes de salir";"Me hiciste el día, de verdad. Ojalá tu madre no se dé cuenta"; "La madre viendo el video"; "Los jóvenes son el futuro", fueron algunos de los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

