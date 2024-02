Estrella de Star Wars, aseguró que Marlon Brando insistió para tener un romance con él

En un mundo donde las celebridades frecuentemente deciden plasmar sus experiencias más íntimas y sorprendentes en memorias, Billy Dee Williams, el icónico actor detrás de Lando Calrissian en la saga de Star Wars, se prepara para lanzar su libro titulado 'What Have We Here?: Portraits of A Life' (¿Qué tenemos aquí?: Retratos de una vida) el próximo 13 de febrero.

(Lea también: HBO Max: películas de temática LGBTIQ+ para ver en febrero de 2024).

A sus 86 años, Williams se siente motivado por el legado que dejará, revelando en una entrevista con 'People' algunos de los secretos mejor guardados de su vida, marcada por una serie de encuentros y experiencias únicas que, sin duda, captarán la atención de sus seguidores.

Un legado de encuentros inolvidables



El reconocido actor y pintor, quien también ha sido uno de los mayores rompecorazones de Hollywood, compartió cómo su extensa experiencia como seductor le valió roles como el interés romántico de Diana Ross en las películas 'Lady Sings the Blues' (1972) y 'Mahogany' (1975).

"Gay, heterosexual, lo que sea, siempre hay alguien coqueteando conmigo", reveló, destacando su atractivo universal. Sin embargo, uno de los relatos más sorprendentes involucra a Marlon Brando, una leyenda de Hollywood, quien según Williams, cayó rendido a sus encantos.



Durante un encuentro en la biblioteca de Brando, antes de una gran fiesta llena de celebridades, Brando le hizo proposiciones que Williams rechazó explicando su preferencia por las mujeres.

(Siga leyendo: Ramiro Meneses: los grandes personajes que ha interpretado en la televisión colombiana).

Este episodio se suma a la compleja percepción pública sobre la sexualidad de Williams, quien a pesar de sus tres matrimonios y comentarios que generaron especulaciones, como cuando se describió a sí mismo como tanto femenino como masculino en una entrevista con 'Esquire', siempre mantuvo una actitud abierta y libre de prejuicios.



"Nunca tuve reparos ni prejuicios con ese tipo de cosas. Seas lo que seas, eso es lo que eres", afirmó, subrayando su interés por conocer gente interesante más allá de su vida íntima.

(De interés: Carolina Gaitán anuncia, a sus 39 años, que está embarazada: 'Deséenme suerte').

La revelación sobre Brando no es aislada en el entorno de Hollywood. Jennifer Lee Pryor, viuda del actor Richard Pryor, confirmó en 2018 que Pryor había mantenido una relación amorosa con Brando, apoyando declaraciones previas del compositor Quincy Jones sobre los 'affaires' de estrellas de Hollywood, incluidas las relaciones de Brando con figuras como James Baldwin, Richard Pryor y Marvin Gaye.



"Si consumía suficiente cocaína, tenía sexo con un radiador y le enviaba flores por la mañana", comentó irónicamente Jones sobre Brando, evidenciando una época de excesos y exploraciones personales entre las celebridades.

En su entrevista con 'People', Williams también recordó su amistad con James Baldwin, destacando el enriquecedor entorno en el que se movió, rodeado de personalidades que, como él, no temían vivir su verdad.

Más noticias en EL TIEMPO

La aerolínea que anunció que empezará a pesar a los pasajeros junto al equipaje de mano

Hombre se subió a TransMilenio con las Apple Vision Pro; cuestan 15 millones de pesos

Taylor Swift vende uno de sus aviones privados tras la polémica de su contaminación

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.